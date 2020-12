Trony fa “Piazza Pulita” in vista del Capodanno: ecco il volantino valido fino al 20 gennaio

Trony è pronta a seguire i suoi diretti concorrenti, MediaWorld e Unieuro, e, ora che il 2020 volge verso la conclusione, lancia una nuova campagna di volantini, che variano da regione a regione: il volantino in esame si chiama Piazza Pulita e offrirà sconti fino al 50% su un gran numero di prodotti, tra cui non mancano smart TV, console ed elettrodomestici.

Volantino Trony “Piazza Pulita”

Il nuovo volantino di Trony, valido fino al 20 gennaio 2021 e solo in punti di vendita di Calabria e Sicilia, promette di fare “piazza pulita” su TV, console, piccoli e grandi elettrodomestici, che saranno acquistabili con sconti fino al 50% sul prezzo di listino. A dirla tutta, piuttosto interessanti sono anche alcune offerte che riguardano gli smartphone Android e non, per i quali è previsto, nella maggior parte dei casi, anche la possibilità di usufruire di un finanziamento a tasso zero.

Offerte smartphone

OPPO A73 a 269,99 euro

a 269,99 euro OPPO Reno4 a 499,99 euro

a 499,99 euro Apple iPhone XR a 599,99 euro

a 599,99 euro Redmi Note 9 Pro a 249,99 euro

a 249,99 euro Samsung Galaxy A71 a 319,99 euro

a 319,99 euro Samsung Galaxy A21s a 159,99 euro

Offerte smart TV e tablet Android

Huawei MatePad T10 a 149,99 euro

a 149,99 euro Lenovo Tablet M10 Plus a 279,99 euro

a 279,99 euro LG Smart TV 55″ 55NANO816 a 749,99 euro

a 749,99 euro Samsung Smart TV 55″ QE55Q60TAU a 699,99 euro

Magari gli smartphone Android non godono – tenendo conto anche dello street price – di offerte eccezionali, ma il nuovo volantino di Trony potrebbe comunque rappresentare l’occasione giusta per acquistare un frigorifero o una TV. In ogni caso, a questo indirizzo potete visionare il volantino completo.