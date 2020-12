Dalla UE arriva il via libera per i pedaggi più salati per le auto inquinanti

Dalla UE arriva il via libera per i pedaggi più salati per...

Dalla Commissione Europea arriva il parere favorevole per quanto riguarda la nuova norma che va a gestire il sistema dei pedaggi autostradali correlati alle emissioni delle automobili. Entrando nel dettaglio, ogni singolo Stato appartenente alla Unione Europea avrà la possibilità di applicare una sovrattassa alle automobili più inquinanti, applicando contestualmente anche uno sconto per le automobili che invece rispettano maggiormente l’ambiente.

Pedaggi più salati per chi inquina di più

Entro il 2022 gli stati membri dovranno varare l’apposita legislazione che servirà da contorno per regolamentare finemente la nuova disposizione votata. Inoltre, per evitare una concorrenza sleale fra i vari paesi, la Commissioni Europea ha imposto dei limiti per quanto riguarda l’abbonamento annuale del pedaggio autostradale:

fino a 1.899 euro per i veicoli inquinanti;

per i veicoli inquinanti; fino a 855 euro per i veicoli a basse o zero emissioni.

In aggiunta a ciò, per premiare gli automobilisti che hanno investito nell’acquisto di un’automobile meno inquinante o elettrica, la normativa prevede anche uno sconto massimo del 75% per tutti i veicoli che rientrano in questa categoria.

La proposta discussa a Bruxelles è un passo in avanti rispetto al meccanismo inizialmente previsto unicamente per i mezzi pesanti, la quale è stata anticipata di 4 anni (dal 2026 al 2022) riducendo così il tempo a disposizione per i vari Stati di assorbire la normativa e renderla operativa. Resta da capire come cambierà il quadro nel nostro Paese, ma torneremo sicuramente a parlarne quando ci saranno maggiori informazioni a riguardo.