Avete mai visto un robot ballare? Bene, ci pensa Boston Dynamics in questo video

Alcuni pensano che si tratti di un’animazione in CGI, un dietro le quinte di una puntata di Black Mirror oppure di uno scherzo sul set di uno dei film Terminator, ma in realtà il video presente in calce alla news è reale. Boston Dynamics, l’azienda di ingegneria robotica comprata da Hyundai poche settimane fa, ha pubblicato un nuovo video su YouTube in cui è possibile vedere i suoi robot ballare a ritmo di musica.

Non è un esperimento in CGI

Nella breve sequenza video è possibile notare alcuni dei robot più famosi dell’azienda americana – Atlas, dalle sembianze umane, e Spot, simile ad un cane – lanciarsi a danzare sulle note di Do You Love Me dei Contours. Non è certamente la prima volta che i robot della compagnia vengono istruiti a danzare a ritmo di musica – sul profilo YouTube dell’azienda è possibile vederli correre, aprire le porte, fare porkour e tanto altro -, ma la naturalezza con cui mimano i passi di danza è sicuramente un enorme passo in avanti per la compagnia.

I robot sono ancora estremamente goffi e limitati in quasi tutte le azioni che gli si vengono impartite, a maggior ragione se si tratta di mimare movenze di ballo; per essendo piuttosto semplici per un uomo, rappresentano una sfida non di poco conto per un robot.