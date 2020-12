Amazon Alexa prende posto nella nuova Fiat 500, da subito

In futuro le auto guideranno da sole, senza input da parte degli occupanti che potranno così impiegare il proprio tempo nella maniera che più preferiscono. Per adesso quel momento non è ancora arrivato, ma già da qualche anno il mondo dell’auto ha imboccato una direzione ben precisa che guarda con maggiore interesse all’universo tecnologico.

Nell’ultimo periodo il gruppo FCA ha spinto sull’acceleratore della transizione energetica, i cui frutti si sono visti con l’introduzione recente della Fiat 500 elettrica. Ma non era abbastanza, perché da Torino fanno sapere di aver introdotto una piccola o grande novità, a seconda dei punti di vista, per il sistema di infotelematica della vettura più glamour in gamma.

La collaborazione tra Fiat ed Amazon ha prodotto l’integrazione dell’assistente vocale Amazon Alexa nel sistema di intrattenimento della nuova Fiat 500 tramite i servizi Uconnect. Noi italiani godremo di un piccolo vantaggio rispetto agli acquirenti di altre nazioni: Alexa è disponibile da subito sulle Fiat 500e, mentre altrove e negli altri modelli della gamma arriverà nel corso del 2021.

Le potenzialità di Amazon Alexa sono note da tempo: controllare il meteo o le notizie in tempo reale con la voce, ma anche la domotica di casa. Inoltre, grazie alla funzione MyFiat, si ottiene la possibilità di interagire con l’auto a distanza come l’apertura e la chiusura delle porte, inviare al navigatore la destinazione da raggiungere o controllare lo stato di carica delle batterie.