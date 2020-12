Huawei lancia l'aspirapolvere wireless Jimmy Smart 1S in Cina

Huawei Smart Selection ha lanciato in Cina l’aspirapolvere wireless portatile Jimmy Smart 1S realizzato con una struttura ultraleggera di soli 1,25 kg di peso, inoltre è dotato di più testine, supporto per l’app Huawei Smart Life e altre funzionalità ideali per tenere pulita la smart home.

Caratteristiche dell’aspirapolvere Huawei Jimmy Smart 1S

L’aspirapolvere smart di Huawei è dotato di un’elevata potenza di aspirazione e include 6 batterie al litio da 3000 mAh integrate che possono garantire un’autonomia fino a 60 minuti.

Huawei Jimmy Smart 1S adotta un design ergonomico che rende meno faticoso l’utilizzo dell’aspirapolvere e grazie al sistema di filtraggio a cinque stadi, l’efficienza è quasi del 99,9%. Il filtro può essere rimosso facilmente per il lavaggio.

I cuore dell’aspirapolvere senza fili di Huawei è rappresentato da un motore digitale brushless DC ad alta velocità capace di raggiungere 100.000 giri/min e di erogare una potenza di aspirazione massima di 120 AW e un grado di vuoto di 20 Kpa, sufficienti per risucchiare anche la polvere annidata nello strato profondo del tappeto e nelle fughe del pavimento.

La dotazione di serie include 4 tipi di testine, tra cui spazzole elettriche per pavimenti, per la rimozione degli acari, la pulizia del divano, del letto, del seggiolino auto e altri scenari.

Sul fronte smart, l’aspirapolvere Huawei Jimmy Smart 1S è in grado di collegarsi all’app Huawei Smart Life, che consente agli utenti di visualizzare la modalità operativa, il livello di carica delle batterie, le informazioni sullo stato del dispositivo e le calorie bruciate dall’utente durante il suo utilizzo.

Disponibilità e prezzo dell’aspirapolvere Huawei Jimmy Smart 1S

L’aspirapolvere Huawei Jimmy Smart 1S sarà in prevendita tramite Vmall dalle 00:00 del 30 dicembre al prezzo di 1.199 yuan (circa 150 euro) e sarà in vendita dall’8 gennaio al prezzo di 1.299 yuan (circa 162 euro).

