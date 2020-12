Su Satispay arriva la Ricarica istantanea disponibile in qualsiasi momento

Satispay il servizio di pagamento elettronico tutto italiano, continua a introdurre nuove funzionalità, dopo aver annunciato il supporto al cashback di stato nei giorni scorsi. Arriva infatti la Ricarica Istantanea, che permette in qualsiasi momento di ottenere una ricarica del proprio budget.

Nel caso doveste esaurire la disponibilità settimanale che avrete provveduto a impostare, è possibile in qualsiasi momento trasferire denaro dal proprio conto corrente a Satispay, senza dover attendere la ricarica automatica della domenica, così da poter continuare i tuoi acquisti o pagare i servizi acquistati.

Per effettuare una ricarica istantanea è sufficiente entrare nel proprio profilo dell’app Satispay, aprire la casella Disponibilità e utilizzare l’opzione “Ricarica istantanea”. A questo punto non vi resta che inserire l’importo della ricarica da effettuare, ricordando che l’operazione avrà un costo di 1 euro.

Entro pochi minuti avrete la cifra a disposizione sul vostro conto Satispay, pronta per essere impiegata immediatamente per continuare le vostre transazioni. Ovviamente dovrete accertarvi che sul conto corrente associato a Satispay sia presente la somma che intendete trasferire, con l’addebito che sarà visualizzato sull’estratto conto nei giorni successivi, a seconda delle tempistiche della banca.

Al momento la funzione di Ricarica Istantanea su Satispay è disponibile solamente per un gruppo ristretto di utenti, al fine di testarne il corretto funzionamento prima di procedere al roll out per tutti gli utenti che si appoggiano a Satispay per i propri pagamenti.

Se non lo avete ancora fatto potete registrarvi al servizio scaricando l’app per iOS o per Android utilizzando i link sottostanti.