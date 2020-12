Niente più segreti: le cuffie Galaxy Buds Pro svelate da questo materiale promozionale

Samsung si appresta a presentare le sue nuove cuffie true wireless il 14 gennaio, durante l’evento nel quale sarà annunciata la nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S21. Le Samsung Galaxy Buds Pro, che dovrebbero arrivare sul mercato a un prezzo di 229 euro, non hanno più segreti dopo che è stato divulgato in Rete il materiale promozionale che svela le caratteristiche tecniche essenziali, anche a confronto con le cuffie delle generazioni precedenti.

Identificate dalla sigla SM-R190, le nuove cuffie Samsung disporranno di speaker a due vie, come sulle Galaxy Buds+, cancellazione attiva del rumore, tre microfoni, assistente virtuale Bixby, certificazione IPX7 per resistere a pioggia e acquazzoni, e una buona autonomia.

Secondo lo schema che vedete qui sopra, con una singola carica le cuffie possono raggiungere le otto ore di autonomia, totalizzando 28 ore se prendiamo in considerazione anche la batteria dalla basetta/custodia. Un dato sicuramente valido, anche se con ogni probabilità è riferito alla modalità standard, con cancellazione del rumore disattivata.

A proposito di quest’ultima funzione, sarà possibile controllare il livello della cancellazione, attivare la modalità ambientale, che permette di continuare ad ascoltare la propria musica rimanendo però consapevoli dei rumori provenienti dall’ambiente circostante, e una modalità conversazione, per poter dialogare pur rimanendo in ascolto della musica, che rimarrà in sottofondo.

Nel materiale promozionale Samsung promette un suono immersivo e “spaziale”, con la riduzione del rumore in chiamata per conversazioni sempre chiare. Ci sarà anche un nuovo widget per lo smartphone, che permetterà di controllare più velocemente le impostazioni delle cuffie, senza dover aprire applicazioni e scorrere tra schede e menu.

Da segnalare la presenza, all’interno dei due auricolari, di un woofer da 11 millimetri e di un tweeter da 6,5 millimetri, che dovrebbero garantire una qualità audio di altissimo livello.

Il 14 gennaio, data di presentazione delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, è sempre più vicino, ma è probabile che prima di tale data potremo fornirvi ulteriori anticipazioni.