Ecco TO°BE è il wearable che misura il battito cardiaco, l’SpO2, la temperatura e la pressione

TO°BE è uno smartwatch (in realtà somiglia più ad una smartband) nata con un un unico intento: fornire a tutti la possibilità di tracciare con precisione alcuni parametri molto importanti del proprio benessere senza spendere un patrimonio. Si sa, infatti, che la maggior parte degli smartwatch hanno un costo piuttosto elevato, soprattutto quelli realizzati da brand blasonati e muniti di sensori di alto livello.

Design sobrio e tracking a 360°

Lo smartwatch di Martina Frappi (imprenditrice ed ex concorrente di The Apprentice) ha, invece, un piglio decisamente diverso: bastano, infatti, appena 39 euro per acquistarlo ed iniziare a sfruttare i suoi sensori per tenere traccia della temperatura corporea, pressione sanguigna, saturazione e frequenza cardiaca.

Caratterizzato da un design che strizza l’occhio all’amatissima Xiaomi Mi Band 5 (qui la nostra recensione), TO°BE è caratterizzato da un design semplice, giovanile e completamente personalizzabile grazie agli oltre 20 cinturini acquistabili presso il sito web ufficiale. Si passa dal classico silicone nero, alla maglia milanese, fino al cinturino in pelle o in fibra di carbonio; volendo è possibile acquistare anche cinturini colorati pensati per i più piccoli.

Oltre a tracciare gli importanti parametri sopracitati, TO°BE registra anche la distanza e i passi percorsi, le calorie bruciate e la qualità del sonno. Supportato sia da Android che da iOS tramite l’applicazione FitPro, lo smartwatch TO°BE dispone anche della certificazione IP67 e garantisce così la completa resistenza alla polvere e al contatto con i liquidi.

TO°BE è disponibile fin da subito al link sottostante al prezzo di 39 euro con il cinturino in silicone, mentre le varianti con cinturini “fashion” vengono commercializzate a 49 euro.

Acquista lo smartwatch TO°BE

