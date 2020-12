OnePlus lancia il nuovo Urban Traveler Backpack, in vendita da gennaio

OnePlus deve la sua fama principalmente agli smartphone, tuttavia non realizza soltanto quelli. Nel leggere queste parole, molti di voi hanno probabilmente pensato subito alle ottime OnePlus Buds, quelli che invece hanno seguito più da vicino le vicende del brand nel corso degli anni si ricorderanno sicuramente di un altro prodotto molto apprezzato: gli zaini.

Questi ultimi spiccano indubbiamente in mezzo agli altri accessori di OnePlus e adesso danno il benvenuto ad un nuovo modello: OnePlus Urban Traveler Backpack.

Il nuovo zainetto del produttore cinese, come segnalato da gizmochina.com, sarà proposto nelle due colorazioni che vedete nell’immagine di apertura e in quella seguente: una Black e una Black and White con una finitura rossa.

Con una capacità di 20L e un totale di nove tasche, OnePlus Urban Traveler Backpack è organizzato in una partizione principale e una tasca sul retro chiusa da una zip. La parte posteriore dello zaino presenta anche una tasca separata per un notebook e, secondo quanto dichiarato dal produttore, c’è spazio a sufficienza per modelli fino a 16 pollici. Sono inoltre presenti delle fasce elastiche per riporre delle bottiglie d’acqua. Nella zona anteriore c’è un’altra tasca più piccola chiusa da una zip posta in diagonale.

Gli spallacci dello zaino sono dotati di un piccolo cerchio in plastica per agganciare oggetti come occhiali da sole. OnePlus dichiara che le zip sono waterproof e che la colorazione bianca è stata trattata per prevenire il formarsi di macchie antiestetiche.

Il nuovo OnePlus Urban Traveler Backpack sarà ufficialmente disponibile all’acquisto sullo store online del brand a partire dal 8 gennaio 2021. Nel frattempo, il produttore ne sta regalando alcuni nell’ambito del proprio User Festival.

Purtroppo al momento non è noto il prezzo e non sappiamo se la data indicata valga anche per il nostro mercato.

In attesa di queste informazioni, diteci: vi piace il nuovo zaino di OnePlus? Lo acquisterete quando sarà disponibile? Ditecelo nei commenti.

