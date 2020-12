La lampadina Yeelight Smart LED Bulb M2 supporta Google Seamless Setup

Le lampadine sono probabilmente il più semplice e comune punto di partenza di una smart home e, dato che quelle di Yeelight – una delle numerose compagnie che orbitano nell’ecosistema di Xiaomi – sono tra le più apprezzate per rapporto qualità/prezzo, è interessante andare a conoscere la nuova Yeelight Smart LED Bulb M2 (Multicolor).

Erede dell’estremamente apprezzata Mi Smart LED Bulb, la nuova Yeelight Smart LED Bulb M2 si segnala per una caratteristica davvero smart: è una delle prime lampadine smart in Asia con il supporto al Seamless Setup di Google.

Poter controllare il colore, la luminosità e vari simpatici effetti semplicemente con la propria voce è estremamente comodo, ma il supporto ad un sistema di configurazione rapido e semplificato sicuramente contribuisce a rendere un prodotto più apprezzabile anche da parte degli utenti meno smaliziati.

Il Seamless Setup passa attraverso l’applicazione Google Home, permette di configurare il device direttamente da lì senza bisogno di un’altra app o di un hub e rende necessaria la presenza di un dispositivo con Google Assistant, come può essere un Google Home Nest Mini o un Google Nest Hub.

Yeelight Smart LED Bulb M2 è una lampadina con connettività Bluetooth, una caratteristica che depone a suo favore in termini di compatibilità, meno in termini di portata rispetto a WiFi e Zigbee. Per il resto si parla di una lampadina che raggiunge i 600 lumen, capace di mostrare 16 milioni di colori e compatibile con E26 ed E27.

Questo nuovo prodotto, come sottolineato dal fondatore e CEO del brand Eric Jiang, simboleggia un po’ i frutti della collaborazione tra Google e Yeelight, uno dei primi brand ad accogliere il Google Local Home SDK. Comunque, le lampade Yeelight si integrano perfettamente con le principali piattafome mainstream di smart home come Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Apple HomeKit e, ovviamente, Google Assistant.

Per il momento, prezzo e disponibilità di Yeelight Smart LED Bulb M2 non sono stati resi noti, ma potete dare un’occhiata al sito ufficiale per maggiori informazioni.