L’Apple Watch del futuro potrebbe avere Touch ID e fotocamera sotto al display

Un paio di richieste di brevetto sembrano suggerire un futuro Apple Watch dotato di Touch ID e fotocamera sotto al display. Si tratterebbe di due novità davvero interessanti per lo smartwatch di punta della casa di Cupertino, anche se per ora non abbiamo tutti i dettagli.

Apple Watch con Touch ID

Il primo brevetto (scovato da Patenty Apple), concesso dall’U.S. Patent and Trademark Office e denominato “Electronic device having sealed button biometric sensing system“, sembra puntare all’integrazione del sensore di impronte Touch ID nel pulsante laterale di Apple Watch. A cosa potrebbe servire? Il primo uso che viene in mente riguarda l’autenticazione per l’acquisto con Apple Pay, ma il sensore biometrico potrebbe essere utile anche per l’identificazione o lo sblocco in vari ambiti o applicazioni, prendendo il posto delle password.

Apple Watch con fotocamera integrata nel display

Il secondo deposito di brevetto (“Electronic devices with two-stage displays“), scovato da Apple Insider, riguarda una fotocamera integrata nel display, che rimarrebbe dunque visibile solo durante l’utilizzo. Questo tipo di tecnologia prevede la sovrapposizione di un secondo strato nel display: è previsto che quello superiore possa diventare trasparente quando richiesto (almeno in parte), in modo che l’utente possa utilizzare la fotocamera senza togliere spazio al normale quadrante.

Un doppio strato potrebbe essere utile anche per altri scopi, come abbiamo già visto su altri smartwatch in stile TicWatch Pro 3. La tecnologia potrebbe persino essere sfruttata su iPhone per “nascondere” il tanto chiacchierato notch superiore e far comparire la fotocamera solo quando serve.

Insomma, il futuro di Apple Watch (e non solo) potrebbe portare novità veramente interessanti. Purtroppo per ora non altri dettagli, ma non mancheremo di tenervi aggiornati.

in copertina Apple Watch SE