Amazon regala 5 euro col programma Iscriviti e Risparmia

Il programma “Iscriviti e Risparmia” di Amazon consente di ottenere sconti molto appetibili sull’acquisto periodico di alcuni prodotti, soprattutto per l’igiene personale, la pulizia della casa o generi alimentari. Per incentivare gli utenti a utilizzare il proprio servizio Amazon sta regalando un buono sconto ad alcuni clienti selezionati, che hanno un paio di settimane di tempo per aderire.

Possono partecipare alla promozione, valida fino alle 23:59 del 3 gennaio 2021, gli utenti che riceveranno un invito tramite e-mail, una notifica push tramite l’app installata sul proprio smartphone o una comunicazione di marketing dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account.

Per questi utenti è previsto un codice promozionale del valore di 5 euro da utilizzare su un qualsiasi ordine il cui importo deve essere superiore a 20 euro. Il buono sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, con l’esclusione di contenuti digitali, libri, buoni regalo o prodotti del Marketplace e Warehouse Deals.

I clienti selezionati riceveranno il codice sconto sulla propria casella di posta elettronica dopo essersi iscritti ad almeno due prodotti. Per scoprire se siete idonei a ricevere il buono sconto da 5 euro non vi resta che visitare il link sottostante ed eventualmente sottoscrivere almeno due prodotti tra quelli presenti nel programma “Iscriviti e Risparmia”.