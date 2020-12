Queste offerte TIM Super in Fibra regalano Google Nest Mini

TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia mobile e fissa, ha lanciato una nuova iniziativa promozionale per questo secondo segmento di mercato: tutti i clienti che attiveranno un’offerta di rete fissa TIM Super entro oggi, 10 dicembre 2020, riceveranno in regalo un Google Nest Mini (valore commerciale di 49,90 euro).

“Google Nest Mini in premio con TIM”: promo e dettagli

Partiamo col dire che la promozione “Google Nest Mini in premio con TIM” ha come target sia i già clienti TIM intestatari di uno o più contratti di linea fissa residenziale, sia i nuovi clienti, purché siano persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Per quanto riguarda le offerte, quelle della gamma TIM Super compatibili con l’iniziativa partono da 29,90 euro al mese e sono: TIM Super Fibra (FTTH), TIM Super Mega (FTTC), TIM Super Fibra Wi-Fi Special (FTTH) e TIM Super Mega Wi-Fi Special (FTTC).

Come si evince dall’elenco riportato, si tratta di offerte con copertura in fibra FTTH o quanto meno misto rame FTTC. Di base, sono accomunate dalla previsione di un bundle che include:

navigazione internet Fibra senza limiti alla massima velocità disponibile

chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali e mobili nazionali di alcuni operatori senza costi aggiuntivi (invece di 5 euro al mese) per i primi 48 mesi

modem TIM incluso (per le offerte in FTTH è il TIM Hub+ con Wi-Fi 6) a 5 euro al mese per 48 mesi

TIMVISION in versione base

Le offerte TIM Super WiFi sono altresì comprensive dell’opzione aggiuntiva Wi-Fi e Sicurezza a 6 euro al mese, che consente di avere la rete Wi-Fi di casa certificata da un tecnico specializzato di TIM e la funzione di navigazione sicura Safe Web Plus.

Ai fini del riconoscimento del regalo previsto dalla promozione, i clienti dovranno procedere all’attivazione di un’offerta TIM Super compatibile entro la giornata di oggi e tassativamente tramite la pagina dedicata o telefonicamente tramite il numero verde 800125818. Per chi fosse poco pratico di procedure online e preferisse farsi guidare telefonicamente da un operatore, nella pagina è presente il tasto “Chiamami gratis” per essere contattati rapidamente. Ecco la pagina da usare:

Attiva un’offerta TIM Super con Google Nest Mini in regalo (fino al 10 dicembre)

Un’ultima nota: lo speaker Google Nest Mini verrà consegnato presso il domicilio indicato dal cliente in sede di sottoscrizione dell’offerta, entro 180 giorni dalla conclusione della promozione.