Ecco come risolvere un fastidioso problema di Amazon Echo Dot

Chi possiede uno smart speaker Echo Dot probabilmente almeno una volta si sarà trovato in difficoltà nel tentativo di attivare vocalmente Alexa a causa del ruore di sottofondo.

Basti pensare, ad esempio, a quando si sta utilizzando un elettrodomestico molto rumoroso come un aspirapolvere o al caso in cui si stia ascoltando musica ad alto volume: l’assistente vocale di Amazon, così come quelli delle aziende concorrenti, potrebbe avere qualche problema a percepire il comando di attivazione.

Un’invenzione per risolvere un problema di Echo Dot

Ebbene, quantomeno per Amazon Echo Dot una soluzione c’è ed è stata studiata dall’utente unnecessaryinventions su TikTok, molto popolare su questo social network per le sue creazioni volte a risolvere piccoli e grandi problemi degli oggetti di uso quotidiano.

L’idea di unnecessaryinventions è piuttosto semplice: dato che Amazon Echo Dot potrebbe avere difficoltà a percepire il comando di attivazione di Alexa se è in riproduzione musica ad alto volume, è sufficiente realizzare una piccola struttura da incastrare sullo smart speaker con integrato un altoparlante.

Tale dispositivo, chiamato Echo Echo, può essere attivato attraverso un apposito pulsante su un braccialetto e, nel momento in cui esso viene premuto, pronuncia il comando di attivazione “Alexa”, in modo che lo smart speaker interrompa la riproduzione e possa percepire il nuovo comando dell’utente.

Ecco un breve video che ci offre una dimostrazione pratica del funzionamento di Echo Echo:

Probabilmente la struttura di Echo Echo è stata realizzata con una stampante 3D ma non vi sono dettagli su quanto possa essere costata questa soluzione un po’ “stravagante” ad un problema comunque piuttosto comune.

Purtroppo tale accessorio non è in vendita e, pertanto, i possessori di Amazon Echo Dot dovranno continuare a studiare soluzioni alternative per farsi ascoltare dal proprio smart speaker in situazioni come questa.

