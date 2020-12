Vodafone lancia in Europa i suoi primi occhiali smart 5G con Realtà Aumentata

Vodafone lancia in Europa i suoi primi occhiali smart 5G con Realtà...

Nreal Light è il nome di un nuovo paio di occhiali smart con Realtà Aumentata che Vodafone ha annunciato di voler distribuire in alcuni mercati europei, device che potrà sfruttare la tecnologia 5G offerta dal popolare operatore telefonico.

Stando a quanto reso noto da Vodafone, gli occhiali Nreal Light faranno il loro esordio ufficiale in Spagna ed in Germania e nel corso della prossima primavera saranno lanciati anche in altri Paesi europei (tra i quali dovrebbe essere incluso pure il nostro).

Le caratteristiche di Nreal Light

I nuovi occhiali di Vodafone supportano la realtà mista e aumentata e, a dire del produttore, sono “all’avanguardia, leggeri e confortevoli”, forti di un ampio display che può essere considerato “equivalente alla visualizzazione di uno schermo IMAX portatile“.

Grande soddisfazione è stata espressa da Phil Patel, Direttore Prodotti e Servizi di Vodafone, il quale ci ha tenuto a sottolineare che Nreal Light può essere considerato un prodotto rivoluzionario che, unito alle potenzialità della rete Gigabit 5G ad alta velocità e bassa latenza dell’operatore telefonico, sarà in grado di garantire sia agli utenti che alle aziende la possibilità di vivere le ultime esperienze di realtà aumentata e mista e avvicinarsi al futuro.

Il team di Vodafone descrive Nreal Light come i “primi smart glasses di consumo ad offrire un’esperienza di realtà aumentata (AR) e di realtà mista (MR) conveniente e di alta qualità con una comprensione sofisticata dell’ambiente circostante”.

Ricordiamo che la Realtà Aumentata sovrappone le applicazioni digitali all’equivalente visivo di un grande schermo trasparente e consente agli utenti di vedere l’ambiente circostante, oltre che muoversi e interagire con esso mentre la Realtà Mista sovrappone contenuti digitali all’ambiente visibile, consentendo così di interagire con oggetti virtuali 3D.

Questi nuovi occhiali supportano la maggior parte delle applicazioni Android e Vodafone ha già anticipato che ne svilupperà di specifiche in collaborazione con Nreal, sia AR che MR, capaci di garantire un’esperienza immersiva e ciò sia per gli utenti “normali” che per le aziende.

Una volta collegati ad uno smartphone Android, gli occhial Nreal Light consentiranno agli utenti di navigare sul Web, guardare video, giocare, usare i social network ed effettuare acquisti online, il tutto con un’esperienza in realtà aumentata ed il supporto ad un multitasking fino a tre app.

Restiamo in attesa di scoprire quando arriveranno in Italia ed a quale prezzo.