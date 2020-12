LEGO scontati e in 3×2 su Cdiscount per il Black Friday Francia

LEGO scontati e in 3x2 su Cdiscount per il Black Friday Francia

Come già annunciato due settimane fa il Black Friday francese ti sta tenendo oggi, Venerdì 4 Dicembre, anziché il 27 novembre come in Italia. Cdiscount, colosso dell’ecommerce d’oltralpe, famoso per le offerte di prodotti di elettronica di consumo e Smartphone ha attivato anche delle offerte molto convenienti su categorie per la famiglia e la casa.

Infatti, oltre alle offerte di Cdiscount su Smartphone e Informatica, vi segnaliamo che al momento è possibile acquistare tanti prodotti LEGO già scontanti e con un’ulteriore promozione 3×2 utilizzando il codice sconto LEGOBF20. I prezzi dei prodotti sono già molto convenienti, allineati o più bassi rispetto a quelli degli stessi prodotti presenti su Amazon Italia ma con in più il coupon per avere il prodotto meno costoso gratis. Sotto alcuni esempi di prodotti LEGO in offerta che partecipano anche al 3×2.

LEGO in offerta su Cdiscount per il Black Friday

LEGO Duplo 10875 – Il Grande Treno Merci (2-5 anni): Cdiscount €89,34 contro 109€ di Amazon.it

LEGO City 60215 – Caserma dei Pompieri (5+): Cdiscount €55,11 contro 58,99€ di Amazon.it

LEGO City 60262 – Aereo passeggeri (6+): Cdiscount €73,49 contro 91,34€ di Amazon.it

LEGO City 60228 – Razzo Spaziale (7+): Cdiscount €77,33 contro 102,99€ di Amazon.it

LEGO Technic 42082 – Grande Gru mobile (11+): Cdiscount €170,58 contro 209€ di Amazon.it

Potete trovare queste e molte altre offerte LEGO su Cdiscount, la spedizione è gratuita se si sceglie di iscriversi a Cdiscount a volonté, molto simile al programma Amazon Prime, con la differenza che permette spedizioni gratuite e illimitate anche direttamente in Italia per soli 29€ all’anno, con 6 giorni di prova gratuita, durante i quali è possibile annullare l’iscrizione e non essere quindi addebitati del costo del programma.

Altre offerte Cdiscount per il Black Friday

Su Cdiscount abbiamo anche scovato altre occasioni ideali per i regali di Natale, per esempio la cucina per bambini in legno Mamabrum in offerta a 39,99€, oppure la Casa delle Bambole Kidkraft a 69,99€, Bicicletta elettrica Velobecane, con 40 km di autonomia a 569€.

Insomma potrebbe essere un’idea fare un salto su Cdiscount e Amazon Francia per questo Black Friday francese in quanto potreste trovare qualche offerta interessante per risparmiare in vista dei regali di Natale ricordando che Cdiscount, poco conosciuto in Italia, è il leader dell’ecommerce francese con decine di milioni di offerte dirette o del proprio Marketplace.

