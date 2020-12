Fiat Panda Sport e Fiat Tipo Sport al debutto: motorizzazioni e dettagli

Fiat completa la gamma di due elementi cardine dell’offerta vetture, Fiat Panda e Fiat Tipo. La presentazione di Fiat Panda Sport e di Fiat Tipo Sport si è tenuta online, di fatto non una scelta ma un obbligo per tutti in tempo di pandemia, in occasione dell’annuncio di inizio commercializzazione dei restyling di entrambi i modelli.

Fiat ha anche utilizzato parte del tempo per illustrare le caratteristiche di Fiat Tipo Cross, che noi abbiamo già analizzato nel dettaglio in precedenza.

Fiat Panda Sport: motore, allestimento e dettagli

La novità richiama quanto già visto con la generazione precedente di Fiat Panda, ma a questo giro non è prevista una motorizzazione dedicata – come lo era il “millequattro” aspirato a benzina da 100 CV nel 2006 – ma un semplice allestimento che caratterizza la motorizzazione 1.0 FireFly Hybrid da 70 CV: un segno dei tempi che cambiano, con le auto che devono sottostare alle stringenti normative sulle emissioni inquinanti.

Sotto il cofano di Fiat Panda Sport c’è quindi il “pacchetto” già noto composto dall’unità tre cilindri a benzina e dal motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 3,6 kW (circa 5 CV) alimentato dalla batteria al litio da 11 Ah posta sotto il sedile del conducente.

L’allestimento di Fiat Panda Sport prevede dei cerchi in lega bicolore “Sport” da 16 pollici, maniglie porta e specchietti retrovisori in tinta carrozzeria, con l’esclusiva per Panda della colorazione Grigio Opaco delle immagini, e il logo “Sport” cromato sulla fiancata. All’interno ci sono cruscotto in color titanio, pannelli porte in eco-pelle, e dei nuovi sedili con un rivestimento specifico per l’allestimento in grigio scuro.

Chi lo volesse può condire il tutto con il Pack Pandemonio, anche questo un richiamo alla Panda 100 HP di generazione precedente: pinze freno rosse, vetri oscurati e volante in tecno-pelle con cuciture rosse a contrasto. Detto delle esclusive di Fiat Panda Sport, sul fronte delle dotazioni di serie ci sono la nuova radio touch da 7″ con supporto a DAB e pure ad Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat Panda Sport viene proposta fino al 31 dicembre a partire da 11.200 euro con finanziamento FCA Bank.

Fiat Tipo City Sport: motore, allestimento e dettagli

Insieme a Fiat Panda Sport debutta un allestimento analogo per Fiat Tipo, che oltre a dimensioni maggiori e quindi un maggiore spazio per gli occupanti può contare su un allestimento più ricco. Il design di Fiat Tipo è stato notevolmente rivisto nel corso degli anni, ed oggi si può acquistare una vettura che sembra quasi lontana parente di quella che ha debuttato cinque anni fa.

Esteriormente Fiat Tipo Sport è caratterizzata dalla colorazione esclusiva Grey Metropoli e da cerchi in lega diamantati da 18 pollici, oltre che dal logo Sport cromato nelle prossimità dei retrovisori. Specifici per l’allestimento sono pure diversi dettagli in nero lucido, come la nuova griglia che caratterizza la parte frontale della vettura.

L’indole sportiva e allo stesso tempo tecnologica di Fiat Tipo Sport emerge attraverso i nuovi fari full LED sia anteriori che posteriori proposti di serie che consentono l’adozione di adaptive high beam, ossia l’automatismo reso possibile proprio dall’adozione dei fari full LED che quando possibile tiene accesi gli abbaglianti “evitando” le altre vetture.

All’interno Fiat Tipo Sport offre diversi inserti cromo e black, comandi del climatizzatore rivisti ed un nuovo volante. Ci sono inoltre il sistema Keyless Entry/Go che sblocca all’ingresso e blocca all’uscita le serrature e permette di avviare il motore senza chiave, e diversi sistemi di ausilio alla guida.

Fiat Tipo Sport sarà disponibile all’acquisto nel primo trimestre del 2021 nelle varianti station wagon e cinque porte con due motorizzazioni: un 1.0 tre cilindri turbo a benzina da 100 cavalli ed il collaudato 1.6 Multijet diesel da 130 cavalli.