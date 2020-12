Non perdete altro tempo: PlayStation 5 è di nuovo disponibile online

Sony aveva promesso che prima di Natale la PlayStation 5 sarebbe stata di nuovo disponibile e così è stato. Infatti, oggi, 3 dicembre 2020, la console di nuova generazione del gigante giapponese torna in vendita da Euronics e Monclick.

Come ben saprete, la console è andata letteralmente a ruba nei primi giorni di vendita, risultando introvabile in qualsiasi punto di vendita scatenando anche la frustrazione dei tanti gamer che non sono riusciti a pre-ordinarla o a trovarne una disponibile al day one.

Nuovamente disponibile su Euronics e Monclick

Fortunatamente la disponibilità all’acquisto dovrebbe permettere a tanti utenti di acquistare la console sul sito di Euronics e Monclick, ma purtroppo è già chiaro che bisognerà mettersi l’anima in pace e attendere lo scorrimento della coda virtuale.

L’alto flusso di richieste viene infatti gestito con una coda che permette agli utenti di navigare la pagina del prodotto per soli 10 minuti, per poi essere automaticamente espulsi per dare modo ad altri utenti di accedere allo store digitale.

Il nostro consiglio è quindi quello di farvi trovare pronti da subito e di non avere ripensamenti per evitare così brutte sorprese. PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital sono disponibili ai seguenti link rispettivamente al prezzo di 499 euro e 399 euro.

Su Euronics le console dovevano tornare disponibili alle ore 10:00, mentre Monclick non fornisce un orario ma un generico “durante la mattina”.

Aggiornamento ore 11:17, PlayStation5 è disponibile in pre-ordine su ePrice!

Siete riusciti ad acquistare la console oppure avete avuto problemi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.