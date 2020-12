Telegram inizia il beta test per l’annuncio dei messaggi tramite Siri

A partire da iOS 13, le cuffie true wireless AirPods e Powerbeats Pro hanno aggiunto una nuova funzione di annuncio dei messaggi che utilizza Siri per leggere il messaggio in arrivo e trascrivere la propria risposta.

La funzione di annuncio dei messaggi con Siri funziona con l’app Messaggi predefinita e altre app Apple di prima parte, tuttavia un’API Siri è disponibile per gli sviluppatori di terze parti che desiderano adottare questa funzionalità.

Telegram beta supporta Annuncia Messaggi con Siri

Telegram ha da poco avviato il beta test per la funzione di annuncio dei messaggi tramite Siri per la sua app di messaggistica, in modo che ogni volta che l’utente riceve un messaggio tramite Telegram, l’assistente virtuale di Apple lo leggerà consentendo di rispondere vocalmente.

La feature è disponibile nell’ultima versione beta di Telegram in Impostazioni> Notifiche> Annuncia messaggi con Siri.

La funzionalità per annunciare i messaggi con Siri richiede iOS 13 o versioni successive ed è compatibile con le cuffie Apple dotate del chip H1, quindi AirPods di seconda generazione, AirPods Pro, Powerbeats Pro, Powerbeats e Beats Solo Pro.

Telegram è la prima app di terze parti a supportare Annuncia messaggi con Siri, ma al momento non sappiamo quando la funzione uscirà dalla fase beta e sarà disponibile per tutti. Altre app di messaggistica come WhatsApp non hanno rivelato alcun piano per supportare la funzione.

