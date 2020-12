Xiaomi lancia un nuovo frigorifero smart e un mouse ultrasilenzioso

Molti di noi, specialmente in Italia, conoscono Xiaomi principalmente per la produzione di smartphone e TV. L’azienda cinese, però, produce già da tempo molti altri prodotti, tra cui elettrodomestici e prodotti di elettronica di uso quotidiano, venduti principalmente nel suo Paese d’origine.

Xiaomi presenta un nuovo frigo MIJIA ed un mouse silenzioso

Dopo l’entrata in commercio dello Xiaomi Hand Warmer in Cina già la scorsa settimana, l’azienda oggi punta a qualcosa di più interessante, presentando un nuovo frigorifero smart della serie MIJIA, venduto a partire da domani ad un prezzo di 3699 Yuan, circa 500 euro, ma disponibile in offerta, per i primi giorni, ad un prezzo di 2999 Yuan, circa 400 euro. Il frigorifero dispone di una capienza non indifferente pari a ben 540 litri di cui 351 litri dedicati al reparto frigo e 189 al freezer.

Come già per altri modelli MIJIA, anche questo nuovo modello è compatibile con l’app Mijia per controllare da remoto l’elettrodomestico, regolare la temperatura e verificare il suo corretto funzionamento. Dotato di motore silenzioso ed un piccolo display sull’anta sinistra da cui accedere al pannello delle impostazioni del frigo, questo nuovo prodotto della serie Mijia per il momento non si addentrerà nel mercato europeo.

Ma Xiaomi non si ferma qui: nella giornata di oggi ha presentato anche il nuovo MIIIW Wireless Silent Mouse, sostanzialmente nulla più di un banalissimo mouse, ma che presenta dei tasti ultrasilenziosi, con un range compreso tra i 30 ed i 40dB al click. Il prodotto, in vendita a 49 Yuan (7 euro) ma in offerta a 39 Yuan (6 euro) per un periodo di tempo limitato, dispone di soli quattro tasti, tra cui i due tasti principali, uno integrato nella rotellina di scorrimento ed un quarto tasto per regolare i DPI.

Raggiunge i 1600 DPI totali, passando per due step di 800 e 1200 DPI, oltre a disporre di un led rosso in grado di segnalare che le due batterie AAA si stanno scaricando. Disponibile nelle due colorazioni bianca e nera, il mouse presenta qualche dettaglio di colore rosso, tra cui il pulsante di regolazione della sensibilità e i due lati della rotellina.

