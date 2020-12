Le cuffie Xiaomi Mi Air 2s si aggiornano e risolvono un fastidioso problema

Le cuffie true wireless sono sempre più popolari e ciò grazie al lancio negli ultimi mesi di tanti modelli per ogni fascia di prezzo ed esigenza: tra quelli più interessanti troviamo anche Xiaomi Mi Air 2s, oggetto di un aggiornamento in queste ore che va a risolvere un fastidioso problema.

Ci riferiamo ad un problema lamentato da tanti utenti e a causa del quale le cuffie true wireless del produttore cinese potrebbero non ricaricarsi correttamente quando la potenza residua è pari al 10% (si tratta di un malfunzionamento che ha impedito a diverse persone di ricaricare i propri auricolari).

Ricordiamo che tra le principali feature di Xiaomi Mi Air 2s troviamo un processore dual core, un driver da 14,2 mm, un sistema di microfoni per i comandi vocali e per le chiamate, il modulo Bluetooth 5.0, il supporto LHDC, un’autonomia di 5 ore di uso continuativo e una custodia che supporta la ricarica wireless.

Le cuffie Xiaomi Mi Air 2s si aggiornano con un’importante novità

Il team di sviluppatori del colosso cinese nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo firmware per Xiaomi Mi Air 2s, la versione 2.1.5.2, che secondo quanto è possibile apprendere dal changelog è in grado di ottimizzare il sistema di ricarica e, ci si augura, di risolvere questo problema una volta per tutte.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Xiaomi ha già risolto altri problemi riscontrati dagli utenti usando queste cuffie, come quello relativo al suono intermittente, migliorando anche la qualità garantita in ascolto, la funzionalità che evita i tocchi involontari, il supporto LHDC e la stabilità nel complesso.

Stando a quanto reso noto dal produttore, l’aggiornamento è già in fase di rilascio e dovrebbe presto raggiungere tutti i modelli disponibili nei vari mercati. Per scaricare ed installare la nuova versione del firmware è necessario collegare le cuffie Xiaomi Mi Air 2s allo smartphone e usare la relativa applicazione.