Arriva il primo smartwatch di Lui Jo a un prezzo molto economico

Lui Jo, ai più conosciuti per il suo impegno nel mercato della moda, quest’oggi svela il suo primo smartwatch compatibile sia con Android che con iOS.

Design e caratteristiche Lui Jo smartwatch

Semplicemente etichettato come Smartwatch Lui Jo, il dispositivo wearable si mostra con un design estremamente sobrio, minimal e perfetto sia per l’uomo che per la donna. Frontalmente la cassa simile a quella di Apple Watch è caratterizzata da un pannello Color IPS LCD da 1,4 pollici e da un unico tasto laterale.

La cassa, certificata IP68, è accompagnata da un cinturino in maglia milanese elegante e da tre colorazioni differenti: nera, grigia e oro. Nonostante il prezzo piuttosto economico, lo smartwatch di Lui Jo è dotato del sensore HR per il battito cardiaco, il tracking della maggior parte delle funzioni tipiche degli smartwatch compresa la saturazione, il monitoraggio del sonno, il pedometro, il calcolo della distanza e delle calorie, il meteo e tanto altro.

Scheda tecnica

Display Color IPS LCD da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel;

dimensioni: 39 x 34 x 11 mm;

CPU nRF52832;

storage. 64 KB + 512 KB;

impermeabilità IP68;

funzioni smart: chiamate e notifiche, pedometro, frequenza cardiaca, respirazione, calorie bruciate, distanza percorsa, cronometro, meteo, monitoraggio del sonno e molto altro;

colorazioni nero, argento e oro.

Prezzo e disponibilità Lui Jo smartwatch

Lo smartwatch di Lui Jo è disponibile da subito sullo store ufficiale al prezzo di 129 euro.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch