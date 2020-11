Xiaomi lancia Deerma Smart Fog-free Humidifier, umidificatore per ambienti a meno di 70 Euro

Xiaomi lancia Deerma Smart Fog-free Humidifier, umidificatore per ambienti a meno di...

Gli umidificatori per ambienti sono degli strumenti utilissimi nel caso ci sia bisogno di riportare a livelli accettabili l’umidità presente in casa, spesso e volentieri, soprattutto in inverno con i termosifoni accesi, molto bassa e con la conseguenza di un’aria secca che potrebbe causare problemi sia all’immobile che alla salute di chi ci vive; Xiaomi, nell’ampio panorama di prodotti che compone la sua offerta, lancia il nuovo Deerma Smart Fog-free Humidifier, un umidificatore smart che costa meno di 70 Euro.

Xiaomi Deerma Smart Fog-free Humidifier: cos’è e come funziona

Il nuovo Xiaomi Deerma Smart Fog-free Humidifier è dotato di un sistema di spruzzo con una capacità di 510ml/h d’acqua, abbinato ad un sistema di filtraggio a 21 strati; controllabile tramite l’app MIJIA (accensione, spegnimento, livello di umidificazione e notifica di esaurimento acqua), l’umidificatore funziona grazie al principio dell’evaporazione naturale dell’acqua, che consente di generare un flusso d’aria umido e pulito senza inquinare l’ambiente della stanza.

Le dimensioni dell’umidificatore di Xiaomi sono di 408x270x190 mm per ha una capacità di 3,7 litri d’acqua e la capacità di emettere un flusso d’aria umido a 360 gradi.

Xiaomi Deerma Smart Fog-free Humidifier è in vendita al momento sul solo sito cinese Xiaomi Youpin, ad un prezzo di 499 Yuan (equivalente al cambio a circa 65 Euro). Non è chiaro quando e se il dispositivo arriverà anche in Europa.