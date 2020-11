Ecco le feature delle nuove cuffie TWS di HTC

Il settore delle cuffie true wireless è uno di quelli legati al mercato mobile che sono maggiormente cresciuti negli ultimi mesi e tra i modelli che potrebbero essere lanciati nel corso delle prossime settimane ve ne potrebbe essere anche uno di HTC.

Almeno ciò è quanto emerge dal database della National Certification Corporation (NCC), ossia l’organizzazione che si occupa di sovrintendere all’importazione dei dispositivi negli Stati Uniti e che, di tanto in tanto, ci fornisce qualche anticipazione sui device che sono in arrivo sul mercato.

Le feature di HTC TWS1

Ebbene, una delle ultime scoperte riguarda proprio delle cuffie true wireless di HTC che dovrebbero poter contare su una batteria da 480 mAh ed una porta di ricarica USB Type-C.

HTC TWS1, questo sarebbe il nome di tale prodotto, dovrebbe essere dotato di una custodia di ricarica con una batteria da 400 mAh mentre ciascun auricolare dovrebbe avere una piccola batteria da 40 mAh.

Stando a quanto si apprende dalle foto che provengono dal database della National Certification Corporation, la parte esterna delle cuffie auricolari del produttore taiwanese dovrebbe presentare dei controlli touch e una luce LED (anche se il piccolo foro che si vede potrebbe essere invece relativo ad un microfono esterno integrato).

Sempre sulla base di quanto è possibile apprendere da tali foto, le nuove cuffie di HTC dovrebbero essere lanciate in almeno due colorazioni (ossia nera e bianca) anche se non è possibile escludere che il produttore possa avere in progetto altre varianti cromatiche meno “classiche”.

Tra le altre feature non dovrebbero mancare il supporto Bluetooth 5.0 e la ricarica a 5 W. Resta da capire, a tal riguardo, se le cuffie potranno contare anche sul supporto alla ricarica wireless, ipotesi che al momento non pare essere così scontata (ad ogni modo, data la capienza della batteria, è probabile che alla velocità di ricarica di 5 W possa essere sufficiente un’ora e mezza per passare dallo 0% al 100%).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali del produttore, anche per scoprire se le cuffie HTC TWS1 arriveranno in Europa ed a quale prezzo.

