Samsung lancia l'aggiornamento per Galaxy Watch 3 in Europa

L’aggiornamento del firmware rilasciato in Corea un paio di settimane fa per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 ora è in fase di lancio anche in Europa.

Identificato con il numero di firmware R8xxXXU1BTK1, l’ultimo update aggiunge la guida vocale in un paio di scenari, ad esempio quando ci si allena con lo smartwatch con delle cuffie wireless connesse.

La guida vocale ora viene fornita anche per la distanza percorsa e i dati della frequenza cardiaca quando la funzione Auto Lap è abilitata.

L’update di Galaxy Watch 3 migliora il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue

L’update migliora l’esperienza di utilizzo, la stabilità e l’affidabilità complessiva dello smartwatch, ottimizzando anche la misurazione dell’ossigeno nel sangue, uno dei principali punti di forza del Galaxy Watch 3.

Oggi Samsung ha rilasciato negli Stati Uniti un aggiornamento del firmware anche per Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE che migliora le prestazioni GPS e aggiunge alcune nuove funzionalità.

Samsung Galaxy Watch 3 attualmente beneficia di un forte sconto negli Stati Uniti e con il Black Friday alle porte, potrebbe diventare un best seller nella categoria smartwatch. Trovate la nostra recensione qui.

