Destiny 2 gratis su Google Stadia, oltre a nuovi giochi nel negozio

Google annuncia interessanti novità che riguardano i giochi Stadia di questa settimana, tra i quali Destiny 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Mortal Kombat e Immortals Fenyx Rising, oltre a sconti sui giochi indipendenti.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Il 19 novembre arriva Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, l’esperienza cooperativa open world di Ubisoft disponibile all’acquisto nel negozio Google Stadia.

Destiny 2 disponibile per tutti gli utenti Google Stadia

A partire dal 19 novembre alle 9:00 PT tutti gli utenti Stadia potranno giocare gratuitamente a Destiny 2 e cimentarsi in una grande varietà di attività dell’esperienza di gioco principale, come missioni cooperative, modalità competitive, attività di fine gioco e altro ancora.

Tuttavia, a partire dal 19 novembre Destiny 2: The Collection non sarà più disponibile per la rivendicazione su Stadia Pro.

La demo di Immortals Fenyx Rising è tornata

La demo esclusiva Stadia di Immortals Fenyx Rising del mese scorso torna nuovamente disponibile gratuitamente fino al 21 dicembre. L’action adventure di Ubisoft è in preordine nel negozio Stadia al prezzo di € 69,99 e verrà lanciato su Stadia il 3 dicembre.

Mortal Kombat e PAC-MAN Mega Tunnel Battle

Il picchiaduro Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, inclusi Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 11: Aftermath, Kombat Pack 1 e Kombat Pack 2! Mortal Kombat Ultimate Edition arriva oggi nel negozio Stadia al prezzo di € 59,99.

PAC-MAN Mega Tunnel Battle offre una sfida fino a 64 giocatori in cui solo un PAC-MAN rimarrà in piedi alla fine del match. Il titolo è disponibile per l’acquisto nel negozio Stadia al prezzo di € 19,99.

Chat su Stadia e sconti sui giochi indipendenti

La messaggistica di Stadia è arrivata e ora permette di coordinare, collaborare e festeggiare con gli amici, nonché di sfruttare le risposte intelligenti rapide quando si utilizza un gamepad.

Da oggi e fino al 24 novembre inizia inoltre la prima svendita dei titoli indipendenti di Google Stadia che offre a tutti gli utenti la possibilità di risparmiare sugli acquisti di questi giochi nel negozio Stadia.

