ING può tornare ad acquisire nuovi clienti, arriva il si della Banca d’Italia

A oltre un anno e mezzo di distanza dal divieto imposto dalla Banca d’Italia, ING può finalmente tornare ad acquisire nuovi clienti. I già clienti hanno potuto ovviamente continuare a operate, utilizzando tutti i servizi messi a disposizione della banca, che ora potrà puntare a nuove espansioni.

Nel marzo del 2019 Banca d’Italia aveva vietato a ING di acquisire nuovi clienti, a causa di alcune carenze evidenziate da una ispezione. In particolare a finire sotto accusa era stato il processo di riconoscimento usato per verificare l’identità della propria clientela e per valutare potenziali intenzioni non legali.

Da allora ING ha intrapreso una serie di azioni per rafforzare i processi e la gestione del rischio di compliance Kyc, legate alla possibilità di riciclaggio del denaro. Oltre a compiere i passi previsti dal programma globale, ING sta portando avanti anche una serie di iniziative per potenziare e migliorare le policy di compliance, il monitoraggio, la governance, gli strumenti, il comportamento dei clienti e la loro conoscenza.

In queste ore ING sta inoltre informando i propri clienti affinché prestino la massima attenzione alle operazioni effettuate. La banca si sofferma soprattutto sulle possibili richieste di operazioni da effettuare sul proprio conto in cambio di denaro, che trasformerebbe i clienti in “muli di denaro” con la certezza di ricevere sgradite sorprese.

