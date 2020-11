Sconti fino al 40% su notebook, smartphone e wearable nel Black Friday Huawei

Parte oggi il Black Friday di Huawei, con speciali promozioni dedicate a tanti prodotti dell’ecosistema. Gli sconti fino al 40% sono infatti validi su smartphone, notebook, tablet, wearable e accessori, ma attenzione alle scadenze. Andiamo a scoprire insieme tutte le offerte più interessanti.

Le offerte Huawei per il Black Friday 2020

Le offerte del Black Friday 2020 targate Huawei toccano alcuni tra i prodotti più richiesti in questo periodo, come ad esempio Huawei P40 Pro, Huawei Watch Fit, Huawei Watch GT 2e e Huawei MateBook 13. Senza indugiare ulteriormente vediamo subito tutti gli sconti pensati dalla casa cinese per questi giorni:

Huawei ha poi pensato a una promozione aggiuntiva per gli appassionati di musica: fino al 6 dicembre 2020 l’abbonamento di 3 mesi a Huawei Music è disponibile a 0,99 euro (anziché 29,97). Infine, chi si iscriverà alla newsletter del Huawei Store potrà partecipare all’estrazione per provare a vincere Huawei Mate 40 Pro, Huawei P Smart 2021, Huawei X Gentle Monster II, Huawei FreeBuds Studio e Huawei Watch Fit.

Queste erano solo le proposte principali disponibili sul sito ufficiale del marchio cinese. Per scoprire tutto quello che Huawei ha pensato per il Black Friday 2020 potete seguire il link qui sotto:

