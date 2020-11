Xiaomi Mijia Photo Printer 1S è una stampante per foto economica

In queste ore Xiaomi presenta la stampante per fotografie Mijia Photo Printer 1S, un dispositivo simile al modello presentato l’anno scorso ma con qualche interessante feature in più.

Specifiche e design Xiaomi Mijia Photo Printer 1S

Con un design sobrio, minimal, di colore bianco, come si vuole per la maggior parte dei prodotti Mijia di Xiaomi, la stampante Mijia Photo Printer 1S è in grado di stampare fotografie, fototessere e molto altro a risoluzione HD con e senza l’ausilio dell’applicazione mobile Mijia.

Il carrellino laterale offre lo spazio adatto per immagazzinare un massimo di 20 fogli per la stampa da 6 o 3 pollici. Munito di un modulo Wi-Fi 802.11 b/g/n e di un tasto hotstop per offrire la connessione diretta allo smartphone senza utilizzare l’app mobile, Mijia Photo Printer 1S applica anche una sottile pellicola trasparente in grado di proteggere le foto dalle ditate, graffi, acqua e polvere.

Con una risoluzione di stampa pari a 300 PPI e 256 livelli colore, la stampante offre un’ampia gamma cromatica in grado di garantire la corretta fedeltà dei colori in fase di stampa.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mijia Photo Printer 1S

La stampante portatile per fotografie Xiaomi Mijia Photo Printer 1S è disponibile in Cina sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 599 yuan, circa 76 euro al cambio. Con molta probabilità non verrà commercializzata al di fuori della Cina.