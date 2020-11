Meno di 10 euro per portarvi a casa questo smartwatch impermeabile

Vi piacerebbe avere uno smartwatch per tenere sotto controllo le notifiche dallo smartphone o per misurare la frequenza cardiaca ma li trovate troppo costosi? Avete optato per una smartband, soluzione più economica ma che non vi soddisfa per lo schermo troppo piccolo?

Oggi abbiamo la soluzione che fa per voi, con questo smartwatch in offerta su TomTop, il noto store online cinese. Si chiama Y68 e grazie al display da 1,3 pollici offre un’ampia superficie visibile, per avere sempre sotto controllo tutti i dati raccolti. E grazie alla certificazione IP67 non dovrete preoccuparci di danneggiarlo con pioggia, acqua o sudore, anche se non è consigliato utilizzarlo in piscina o sotto la doccia, per evitare problemi.

Il monitoraggio del battito cardiaco vi permette di allenarvi in tutta tranquillità registrando le attività svolte nel corso della giornata. E per capire quanto bene dormite è presente l’analisi della qualità del sonno, con una chiara distinzione tra quello profondo e quello più leggero.

Non mancano le funzioni di fitness tracker per conteggiare i passi e la distanza percorsi, le calorie bruciate e i promemoria contro la sedentarietà, per ricordarvi di alzarvi e sgranchirvi le gambe durante il lavoro. E potete scegliere tra quattro diverse colorazioni per adattare lo smartwatch al vostro stile o al vostro look.

Non manca ovviamente la possibilità di ricevere le notifiche dalle applicazioni installate sullo smartwatch, per poterle visualizzare senza dover accendere lo schermo del telefono. Non dimentichiamo inoltre la possibilità di accendere lo schermo con la rotazione del polso, o la misurazione della pressione sanguigna, per un controllo completo della salute.

Potete acquistare lo smartwatch Y68 su TomTop a soli 7,56 euro utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria