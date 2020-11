OnePlus Watch potrebbe non essere basato su Wear OS

Da mesi si susseguono le indiscrezioni su OnePlus Watch, orologio intelligente che il produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato e che si sta facendo attendere più del previsto.

Nelle ultime ore si sta facendo strada sul Web una nuova indiscrezione secondo cui il team di OnePlus avrebbe deciso di non utilizzare Wear OS by Google per lo smartwatch.

Purtroppo Max Jambor, ossia il leaker che ha diffuso tale indiscrezione su Twitter, non ci fornisce ulteriori dettagli al riguardo o le motivazioni che avrebbero spinto OnePlus a prendere una decisione del genere e ciò la rende ancora più curiosa, soprattutto se si considera che Wear OS è la piattaforma generalmente utilizzata da tutte quelle aziende che desiderano entrare nel settore degli smartwatch ma non hanno le risorse (o l’interesse) per creare una propria piattaforma wearable da zero.

Nel caso in cui tale indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, sarà interessante scoprire quale sarà la soluzione alternativa scelta da OnePlus per il suo primo smartwatch.

Anche OnePlus Watch avrà la sua Cyberpunk 2077 Edition

E sempre a proposito del primo orologio intelligente del produttore cinese, dal continente asiatico arriva un’altra indiscrezione: a dire del leaker Digital Chat Station, OnePlus starebbe progettando di lanciare anche una versione Cyberpunk 2077 Edition del device (così come ha già fatto per OnePlus 8T).

A supporto di tale indiscrezione il leaker ha pubblicato su Weibo le foto di quello che dovrebbe essere il cinturino di questa speciale edizione di OnePlus Watch.

Stando alle immagini, il cinturino sarà realizzato in silicone nero e potrà contare su dettagli di colore giallo, includendo anche il marchio OnePlus e il logo del gioco Cyberpunk.

A questo punto resta da scoprire quello che sarà il design di OnePlus Watch e, soprattutto, quando sarà effettivamente disponibile ed a quale prezzo (aspetto, quest’ultimo, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il suo possibile successo, a maggior ragione se si considera quanto competitivo è divenuto il settore degli smartwatch negli ultimi tempi).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

