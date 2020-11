Acquistate una licenza di Windows 10 e Office a partire da 12 euro con questo codice

Acquistare una licenza di Windows 10 o Microsoft Office (2016 o 2019) non è mai stato così importante come in questo periodo. Sono molti gli utenti costretti a lavorare da casa che devono aggiornare vecchi computer, acquistarne di nuovi o mettere in regola situazioni dubbie per non avere problemi.

Non è necessario spendere qualche centinaio di euro, come invece accadeva fino a qualche anno fa, visto che è possibile risparmiare moltissimo acquistando solamente la chiave di licenza. Se dovete acquistare sia la licenza di Windows che quella di Office ci sono dei bundle che permettono di ottenere un ulteriore risparmio.

Vediamo dunque quali sono le attuali offerte di CDKDeals per l’acquisto di licenze di Windows 10 e Microsoft Office. Vi ricordiamo che per ottenere i prezzi indicati dovrete utilizzare i coupon CKTT20 da inserire nell’apposito campo prima del pagamento.

Windows 10, così come le versioni 2016 e 2019 di Office, possono essere scaricati dal sito ufficiale e per funzionare richiedono solamente il codice di attivazione. Perché dunque continuare a pagare decine o centinaia di euro per supporti fisici, scatole di plastica e cartone e qualche foglietto illustrativo se tutto si riduce a una sequenza di numeri e lettere? Con CDKDeals.com potete risparmiare decine e centinaia di euro, acquistando semplicemente il codice per l’attivazione.

E oggi questo risparmio è ancora superiore, grazie al coupon CKTT20 che vi permetterà di risparmiare un ulteriore 20% sul prezzo di acquisto. Potete acquistare Windows 10 in versione Home o Professional, Office 2016 oppure Office 2019, il tutto a prezzi davvero convenienti.

Come vedete ce n’è davvero per tutti i gusti, che vogliate Windows 10 Home oppure Professional, Office 2019 o Office 2016, in versione Pro o Home/Student. Ricordate che si tratta di una offerta limitata, non lasciatevi sfuggire questa occasione di risparmi, oggi ancora più allettante.

Informazione Pubblicitaria