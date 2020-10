Amazfit lancia gli "Sconti da paura!": tanti smartwatch in offerta per Halloween

Amazfit non ha più bisogno di presentazioni: il produttore, divenuto famoso per le Mi Band di Xiaomi e poi capace di costruirsi una solida reputazione a suon di ottimi wearable, ha lanciato una nuova promozione per Halloween sul proprio store ufficiale, con offerte che coinvolgono i suoi smartwatch più popolari (più un paio di piccoli bonus).

Gli “Sconti da paura!” sono attivi da oggi – 30 ottobre – sullo store online di Amazfit e proseguiranno fino al 1 novembre prossimo.

“Sconti da paura!” di Amazfit: tutte le offerte (30 ottobre – 1 novembre 2020)

La pagina principale del sito italiano del produttore riporta tutte le informazioni essenziali di questa promozione: dallo slogan “Niente scherzi, solo sconti!”, al periodo di validità delle offerte – 30 ottobre – 1 novembre 2020 –, fino ai modelli coinvolti e all’ammontare dello sconto previsto per ciascuno di essi.

In particolare, troviamo: Amazfit T-Rex con uno sconto di 34 euro; Amazfit GTS con uno sconto di 24 euro; Amazfit GTR con uno sconto di 40 euro su entrambe le varianti da 42 mm e 47 mm; Amazfit Stratos 3 con uno sconto di 29 euro. Ecco tutti gli “Sconti da paura!” di Amazfit:

A questi si aggiungono, come detto, due piccole offerte bonus: il fitness tracker Amazfit Bip S scontato di 5 euro e le cuffie true wireless Amazfit PowerBuds (avete visto la nostra prova-confronto?) scontate di 15 euro.

Eccole:

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | novembre 2020