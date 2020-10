Euronics lancia tantissime nuove offerte coi volantini Extrasconti e Sottocosto

Euronics si lancia verso l’ultimo weekend di ottobre e propone una serie di iniziative promozionali della serie “Extrasconti” e “Sottocosto” sia online sia nei negozi. Come sempre le offerte possono differire in base al gruppo della vostra zona, ma andiamo a scoprire quelle principali che riguardano i prodotti tech.

Le offerte Euronics dei nuovi volantini Extrasconti e Sottocosto

Seppur con qualche variazione in alcuni negozi, i nuovi volantini Extrasconti e Sottocosto di Euronics sono disponibili online e nei punti vendita da oggi, 29 ottobre, fino al 7 o all’11 novembre 2020. Tra le offerte, che, ribadiamo, potrebbero non essere tutte presenti nel negozio più vicino a voi, possiamo trovare occasioni su smartphone, PC, TV, monitor, tablet, console, videogiochi e non solo.

Offerte smartphone e tablet Euronics

Offerte TV Euronics

Offerte informatica Euronics

Altre offerte Euronics

Per scoprire tutte le altre offerte online degli Extrasconti potete rivolgervi a questo indirizzo. Per quanto riguarda i volantini disponibili nei negozi, al loro interno potreste trovare alcune proposte diverse rispetto a quelle appena elencate e disponibili online. Tra queste vi possiamo segnalare:

Per sfogliare il volantino Euronics della vostra zona potete seguire questo link. Se non siete riusciti a trovare ciò che fa per voi niente paura: potete aspettare il Black Friday e il Cyber Monday in compagnia del nostro canale Telegram Prezzi.tech, che vi segnala ogni giorno gli sconti più interessanti.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy S20 FE 5G