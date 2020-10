Microsoft Surface Pro X sbarca in Italia con due configurazioni e Microsoft SQ2

Sono passate solo poche settimane dalla presentazione del nuovo Surface Pro X di Microsoft e il nuovo prodotto del colosso di Redmond è sbarcato sul mercato italiano, in una sola colorazione e due varianti di memoria.

Il nuovo Surface Pro X si caratterizza per la presenza del processore Microsoft SQ2, che garantisce prestazioni migliorate e offre un; autonomia che raggiunge le 15 ore. Nuova anche la colorazione Platino, l’unica al momento disponibile. Il notebook 2-in-1 è pensato per chi lavora spesso in mobilità e vuole sempre essere connesso e produttivo.

La connettività è garantita dal supporto LTE, che permette al notebook di essere indipendente da router, modem o smartphone in tethering. Sono come sempre migliaia le applicazioni supportate, a partire da Microsoft 365 e Microsoft Edge, ma potrete utilizzare il nuovo Surface Pro X anche per Netflix o Spotify, solo per citare i due servizi di streaming più famosi.

È possibile rendere più completa l’esperienza d’uso acquistando la Signature Keyboard, disponibile nelle colorazioni Platino, Blu Ghiaccio e Rosso Papavero, insieme alla Surface Pen. Il prezzo della tastiera è di 299,99 euro sullo store ufficiale mentre Surface Pro X è in vendita a 1.749 euro per la versione 16-256 GB e 2.099 euro per la versione 16-512 GB, anche in questo caso sullo store online di Microsoft.

Insieme al nuovo 2-in-1 arriva anche la versione grafite delle Surface Buds, in vendita sullo store online a 219,99 euro. ancora un paio di settimane di attesa invece per Surface Laptop Go, in vendita a partire dal 12 novembre. È comunque possibile prenotarlo sul sito Microsoft a 649 euro, il prezzo più basso di sempre per un Surface.

Segnaliamo infine che studenti, docenti e genitori possono godere di uno sconto del 10% sull’acquisto di Surface Pro X e Surface Earbuds e del 5% su Surface Laptop Go. Per quest’ultimo è attiva anche la campagna Trade-in per ottenere fino a 500 euro di sconto restituendo un dispositivo idoneo.