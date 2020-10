HONOR Band 6 potrebbe avere molte novità per il display

Quando si parla di smartband economiche si è istintivamente portati a pensare alle Mi Band di Xiaomi, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche HONOR realizza dispositivi dal forte sapore economico e caratterizzati da un ottimo mix di feature e sensori.

In tal senso, il rumor di oggi pubblicato su Weibo ci porta a credere che la compagnia sia vicina al lancio della smartband HONOR Band 6. Secondo le poche informazioni condivise dal leaker, sembra che l’azienda abbia un asso nella manica: il display. Le ultime informazioni, infatti, indicano che HONOR Band 6 potrebbe montare un display tutto schermo a colori, cosa che potrebbe attirare l’attenzione degli utenti alla ricerca di una smartband leggera, economica, e munita di un ampio pannello.

Si parla di un display tutto schermo a colori

Purtroppo il leaker non ha fornito ulteriori informazioni circa la smartband HONOR Band 6, ma è probabile che il colosso cinese sia in procinto di presentarla ufficialmente. Del resto la holiday season si fa sempre più vicina, e immettere sul mercato una smartband con display tutto schermo, a colori, magari con i giusti sensori per il tracking, potrebbe garantire a HONOR volumi di vendita piuttosto importanti.

Cosa vi aspettate dalla HONOR Band 6? Quali caratteristiche vorreste vedere in questa nuova smartband? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

In copertina HONOR Band 5

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband