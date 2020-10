Facebook Gaming è il nuovo servizio cloud gaming gratuito di Facebook

Facebook Gaming è il servizio di gaming sul cloud con cui Facebook si lancia all’interno di un mercato via via sempre più ricco di nomi importanti, come ad esempio Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft xCloud e Nvidia GeForce Now. Lo scorso dicembre Facebook acquisiva PlayGiga, una promettente startup con gestione dei titoli sul cloud in Europa e in alcuni stati dell’Est, il cui annuncio di oggi è in parte diretta conseguenza di quanto avvenuto circa un anno fa.

Tanti titoli “minori” a cui giocare

Però, differentemente da quanto fanno i sopracitati servizi di gaming sul cloud, Facebook Gaming non offre titoli di altissimo livello del panorama console o PC, ma bensì piccolo giochi del calibro di Asphalt 9: Legends, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale e Mobile Legends: Adventure.

Tutti questi titoli sono direttamente integrati all’interno della schermata Gaming di Facebook, e sono completamente gratuiti. Al momento Facebook Gaming è limitato ai dispositivi Android e il web, di fatto lasciando fuori tutti gli utenti muniti di un dispositivo iOS. Il motivo dipende evidentemente dalle stringenti policy dell’App Store, più volte terreno di scontro fra Apple e Facebook, che “anche con le nuove policy di Apple per il cloud, non sappiamo se lanciarlo [Facebook Gaming] su Apple Store sia una via percorribile“, sottolinea Jason Rubin, Vice Presidente della sezione Play di Facebook.

Far partire un gioco non richiede specifiche hardware o dispositivi all’ultimo grido. Infatti, vista l’assenza di titoli a risoluzione elevata o comunque di alto livello, i giochi possono essere apprezzati su qualsiasi tipologia di device, oltre a non necessitare nemmeno dei requisiti di banda invece essenziali per sistemi come Google Stadia o Amazon Luna.

Facebook Gaming è attualmente disponibile solo in alcuni stati degli USA, come ad esempio California, Texas, New Jersey e altri stati della costa atlantica. Secondo Rubin il servizio verrà esteso ad altri stati nel corso dei prossimi mesi, ma non si è fatto menzione del lancio in Europa o nel nostro Paese.