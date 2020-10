Dite addio a virus, germi e batteri con gli sterilizzatori portatili di 59s

I nostri smartphone, per quanto trattati con la massima cura, sono da sempre un ricettacolo di germi, virus e batteri. Mai come in questo periodo, con la pandemia causata dal nuovo coronavirus che sta mettendo in crisi l’intero pianeta, è importante eliminare qualsiasi possibile agente patogeno dai dispositivi che utilizziamo maggiormente.

La tecnologia LED UVC

Non servono prodotti chimici, radiazioni o altre sostanze pericolose, come ci dimostra 59s, azienda leader in questo settore grazie all’utilizzo di una tecnologia proprietaria a LED che fa uso di raggi ultravioletti. La compagnia realizza l’80% delle lampade LED a raggi ultravioletti utilizzate in tutto il mondo e continua a lavorare allo sviluppo e all’innovazione in questo settore.

Quello che fanno gli sterilizzatori del brand cinese è utilizzare la tecnologia LED per integrare i raggi ultravioletti con una lunghezza d’onda di 260-280 nanometri, creando una sorta di luce solare artificiale.

I raggi ultravioletti con questa lunghezza d’onda sono in grado di penetrare la membrana delle cellule e i nuclei degli organismi, distruggendo il DNA o l’RNA, causando la morte delle cellule, Grazie alla tecnologia UVC LED è possibile eliminare il 99,9% di germi, batteri, spore, virus e funghi, contribuendo quindi a una maggior sicurezza.

Alcune ricerche confermano come i raggi ultravioletti siano in grado di rendere inattivo anche il nuovo coronavirus, rendendolo quindi molto meno pericoloso. Qualsiasi oggetto può essere sterilizzato con questa tecnologia, incluse le mascherine riutilizzabili dove l’efficienza si aggira sul 95%.

Il processo di sterilizzazione non comporta emissione di radiazioni e non ha effetti dannosi nemmeno su carte di credito, ma ricordate che può creare problemi a occhi e pelle, anche se sono necessarie esposizioni prolungate affinché possano esserci rischi concreti. Tutti gli apparecchi di 59s dispongono di sistemi di protezione che interrompono l’emissione di raggi UVC nel caso il dispositivo venga aperto, sono inoltre presenti protezioni per impedire ai bambini di accenderli inavvertitamente.

Prima di parlarvi dei due modelli più interessanti, vi ricordiamo che potete scoprire il funzionamento dei prodotti 59s attraverso il canale YouTube della compagnia, raggiungibile a questo indirizzo.

Sterilizzatore 59s S2

La soluzione perfetta che non dovrebbe mancare nelle nostre case è lo sterilizzatore S2, un box che in soli 3 minuti, con l’aiuto di 8 piccole lampade LED UV, riesce a disinfettare gli oggetti inseriti. L’utilizzo è davvero semplice e intuitivo: si apre il coperchio della scatola. si inseriscono gli oggetti da sterilizzare (l’interno misura 22 x 10 x 7 centimetri), si preme il pulsante e si aspetta il completamento del ciclo.

Nel caso di apertura del coperchio con il processo di sterilizzazione ancora in corso, un apposito sensore spegnerà immediatamente i LED per evitare qualsiasi problema di sicurezza. Con lo sterilizzatore 59s S2 potrete disinfettare non solo lo smartphone o lo smartwatch, ma anche oggetti di uso molto comune come spazzolini, forbici per le unghie, termometri e altri oggetti che possono trasmettere molto facilmente germi e batteri.

È sufficiente collegare lo sterilizzatore all’alimentatore fornito di serie, con un cavo USB Type-C che vi permette di collegarlo ovunque. L’avvio e la fine della procedura sono segnalati con avvisi vocali e luminosi. I LED utilizzati per la disinfezione hanno una vita media di 10.000 ore, per cui non avrete alcun problema di durata.

A seguire il link per l’acquisto su Amazon, con spedizione dai magazzini cinesi. Per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare il codice sconto C8LMS6ES valido fino al 31.10.

Lampada portatile 59s X1

Molto comoda è anche la soluzione “portatile” 59 X1, che ha l’indubbio vantaggio di poter essere portata ovunque, nella borsa o nella tasca di una giacca, per avere sempre uno sterilizzatore a disposizione. Include una batteria da 1000 mAh che può essere ricaricata attraverso la porta microUSB con un qualsiasi alimentatore (non fornito nella confezione di vendita, ma è possibile usare anche quello dello smartphone).

È sufficiente posizionarlo al di sopra dell’oggetto da sterilizzare, grazie ai piedini richiudibili che lo mantengono rialzato. Anche in questo caso è presente un sistema di sicurezza che spegne immediatamente le i LED (6 in questo caso), nel caso la lampada dovesse ribaltarsi.

Sono presenti due pulsanti, per la disinfezione rapida, che richiede meno di un minuto, e quella standard che invece sarà completata in 3 minuti. A seguire il link per l’acquisto su Amazon, per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare il codice RQFN3HIZ, valido fino al 31.10

Informazione Pubblicitaria