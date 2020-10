Windows 10 sbarca sui Chromebook grazie a Parallels Desktop

In un lungo e importante lavoro svolto a quattro mani tra gli ingegneri Google e gli sviluppatori Paralles, gli utenti che utilizzano i Chromebook saranno ben lieti di sapere che potranno finalmente utilizzare Windows 10 sui dispositivi muniti di Chrome OS.

Windows 10 sbarca sui Chromebook

Parallels Desktop per Chromebook Enterprise è, infatti, la particolare versione del programma di virtualizzazione che permette di utilizzare il sistema di Microsoft sui Chromebook aziendali. Google ha realizzato un’apposita sandbox per Parallels all’interno della quale può rendere così disponibili tutte le funzioni di Windows 10, in un ambiente sicuro e separato da Chrome OS.

L’esperienza di utilizzo di Parallels Desktop per Chromebook Enterprise è di poco differente a quella su altri sistemi operativi, con tanto di supporto per la modalità tutto schermo, l’accesso rapido tramite il dock inferiore di Chrome OS o addirittura la gesture touch per controllare alcune funzioni dell’OS.

Il lavoro di ottimizzazione del software per l’OS di Google permette inoltre di sfruttare la clipboard universale per copiare e incollare testi, immagini, link e quant’altro fra un OS e l’altro senza compromessi, così come utilizzare l’Explorer di Windows 10 per gestire le cartelle e i file di Windows.

Gli utenti possono decidere se avviare automaticamente le app di Windows all’apertura di uno specifico file, ad esempio Microsoft Word per i file .docx, così come sfruttare le stampanti in rete e le impostazioni di rete sull’OS di Microsoft.

Sono presenti alcune piccole mancanze iniziali come ad esempio l’accesso al microfono, la fotocamera, i dispositivi USB e la grafica 3D per giochi e applicazioni di editing video. Parallels Desktop per Chromebook Enterprise può essere installato su un Chromebook con i seguenti requisiti hardware:

processore Intel Core i5 o Intel Core i7;

16 GB di memoria RAM;

almeno 128 GB di storage SSD.

Su questa pagina sono indicati i modelli di Chromebook consigliati, mentre a questo link è possibile acquistare la licenza annuale di Parallels Desktop per Chromebook Enterprise a 69,99 dollari.

Potrebbe interessarti anche: migliori Chromebook