Microsoft rilascia Windows 10 October 2020 Update: ecco le novità

Il team di Microsoft ha dato il via al rilascio di Windows 10 October 2020 Update, aggiornamento che dovrebbe essere presto disponibile per oltre un miliardo di utenti.

Si tratta di un aggiornamento che può essere considerato più un Service Pack che una major release ma che, ad ogni modo, non ci fa mancare qualche interessante novità, come un menu Start rinnovato e modifiche al browser Microsoft Edge basato su Chromium.

Le novità di Windows 10 October 2020 Update

Il più grande cambiamento visivo è, ovviamente, rappresentato dal menu Start aggiornato, con modifiche che riguardano il colore e lo sfondo.

Cambia anche il modo in cui funziona Alt Tab, il sistema utilizzato per scorrere le app aperte in Windows: l’elenco ora include tutte le schede aperte in Microsoft Edge ma Microsoft consente agli utenti di Windows 10 di tornare alla precedente esperienza.

La terza importante novità riguarda gli utenti appassionati di gaming: se fino a questo momento la configurazione e il controllo delle frequenze di aggiornamento dei monitor in Windows non è stata particolarmente immediata, con Windows 10 October 2020 Update diventa semplice cambiare il refresh rate (bisogna andare nel menu delle Impostazioni, accedere a Sistema e quindi Schermo, Impostazioni di visualizzazione avanzate).

Tra le novità secondarie vi sono l’aggiunta dei loghi delle applicazioni nelle notifiche per renderle più semplici da identificare e gestire, la rimozione della barra delle applicazioni per i nuovi utenti di Windows 10 e la rimozione della notifica della modalità tablet se si utilizza un laptop 2 in 1.

Come aggiornare

Sebbene Windows 10 October 2020 Update sia già disponibile, molti utenti potrebbero dovere attendere ancora un po’ prima di poterlo effettivamente installare (Microsoft in genere adotta un approccio graduale al lancio di Windows e questo aggiornamento arriva nel bel mezzo di una pandemia, in un momento in cui tutti fanno ancora più affidamento del solito sui propri computer).

Potete provare a vedere se è disponibile per il vostro computer andando nel menu delle Impostazioni, quindi Aggiornamento e sicurezza, avviando Windows Update.