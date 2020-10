Con gli switch SONOFF Mini e Amazon Alexa è più semplice controllare la smart home

Il numero di dispositivi dedicati alla smart home è in costante aumento, ma a volte c’è la necessità di poter intervenire anche su prodotti già esistenti, come elettrodomestici, punti luce, prese di corrente a muro.

In questo caso la soluzione ideale è rappresentata dai mini switch SONOFF, oggi in offerta su eBay, collegabili tramite WiFi alla rete di casa e che sono ormai diventati il compagno perfetto per gli appassionati di fai da te. Questi piccoli controller trovano facilmente posto nelle scatole di derivazione e possono essere agevolmente controllate da remoto.

Oltre al controllo tramite la companion app, che vi permette la gestione degli interruttori SONOFF anche quando non siete a casa, è disponibile l’API REST che permette di integrare gli interruttori SONOFF con i vostri sistemi di domotica.

Potete inoltre controllare i SONOFF utilizzando Amazon Alexa, con i comandi vocali o attraverso un display intelligente. Potrete facilmente creare scenari anche complessi, per diverse attività ricorrenti: accendere TV e piantana per guardare un film, impostando un determinato colore della luce, spegnere le luci quando uscite di casa o quando andate a dormire, accendere faretti a incasso o vecchie lampade che non dispongono di controlli intelligenti e molto altro.

Il tutto con una spesa decisamente contenuta. Sfruttando il codice PITLONG20 di eBay pagherete un singolo interruttore appena 5,77 euro, ma potete risparmiare di più acquistando uno dei pacchetti in offerta, con 2-3-5-10 o 20 interruttori. Anche in questo caso potete applicare lo stesso coupon e far scendere il prezzo di ogni singolo interruttore al di sotto dei 5 euro.

Informazione Pubblicitaria