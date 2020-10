TIM regala sconti, Nest Mini o sei mesi di Disney+ se si portano gli amici

TIM ha deciso di estendere anche alle offerte di rete internet fissa la campagna promozionale Porta un amico TIM, grazie alla quale i clienti di questo operatore telefonico avranno la possibilità di portare uno o più amici, che a loro volta potranno anche scegliere un “premio”.

In pratica, nel momento della richiesta di una nuova linea fissa o della migrazione da un altro operatore telefonico per attivare una delle offerte TIM Super o TIM Super Wi-Fi, l’utente potrà selezionare un amico, al quale sarà anche data la possibilità di scegliere se ricevere in omaggio un Google Nest Mini o sei mesi di abbonamento a Mondo Disney+.

Come usufruire della promozione Porta un amico di TIM

Gli utenti interessati a tale promozione devono andare sulla pagina dedicata (la trovate seguendo questo link), richiedere una nuova linea TIM Super o TIM Super WiFi e inserire il codice promozionale (M2MCOF6476363595 oppure M2MCOF7596528444).

Una volta diventato cliente dell’operatore, l’amico potrà a sua volta portare altre persone e ricevere uno sconto in fattura come premio.

Termini e condizioni dell’offerta

La promozione è in vigore fino al 30 dicembre 2020 e ciascun cliente potrà portare fino ad un massimo di tre persone (ciascuna delle quali avrà la possibilità di partecipare all’iniziativa una sola volta per ogni utenza telefonica fissa a lei intestata sulla quale attivi una delle offerte proposte).

I clienti che portano un amico riceveranno uno sconto in bolletta di 5 euro al mese per 12 mesi (quindi 60 euro in tutto) per ciascuna persona presentata (con un massimo di tre) che abbia attivato l’offerta.

Ciascuna persona presentata, invece, all’atto dell’attivazione dell’offerta (che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2021) potrà scegliere se ricevere in omaggio uno speaker Google Nest Mini (valore commerciale di 49 euro) o sei mesi del servizio Mondo Disney+ (4,99 euro al mese, per un valore complessivo di 29,94 euro).