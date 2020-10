Il nuovo Playstation Store è in arrivo su Web e mobile: PS3 e PS Vita estromesse

La scorsa settimana alcuni rivenditori hanno riportato che con il prossimo aggiornamento del Playstation Store i giochi per PS3 e PS Vita non sarebbero stati più disponibili nelle versioni Web e mobile del negozio. Ora Sony ha confermato la notizia in un’e-mail inviata agli utenti.

Il nuovo Playstation Store è in arrivo su Web e mobile: ecco cosa cambierà

La nuova versione del Playstation Store sarà disponibile dal 21 al 26 ottobre per il Web e il 28 ottobre per i dispositivi mobili e una volta ottenuta, non sarà più possibile acquistare giochi, app, temi e avatar per PS3, PS Vita e PSP attraverso un computer o uno smartphone e nemmeno tramite PS4, tuttavia sarà ancora possibile acquistarli accedendo al Playstation Store direttamente da queste console del passato.

Sony sta inoltre eliminando dal Play Store anche la funzione Wishlist, pertanto non sarà più permesso aggiungere un titolo a un elenco per monitorarne i prezzi e i giochi aggiunti in precedenza verranno rimossi, tuttavia Sony assicura nella sua e-mail che i giocatori non perderanno l’accesso ai giochi e ai contenuti digitali che hanno acquistato in passato.

Visto che l’uscita di Playstation 5 è alle porte, non sorprende che Sony scelga di rivedere il suo negozio online. Ieri la società ha rilasciato un video che fornisce una panoramica approfondita della dashboard di Playstation 5 che include anche il nuovo Playstation Store.