Apple Watch Series 6 e Watch SE arrivano da Vodafone, anche a rate

Presentati in coppia in occasione dell’evento Apple dello scorso 15 settembre, Apple Watch Series 6 e Watch SE sono entrati ufficialmente nel listino di Vodafone, che li rende disponibili attraverso i propri canali, anche con pagamento rateizzato.

Con l’accoppiata Apple Watch Series 6 e Watch SE, la casa della mela morsicata ha scelto di diversificare la propria proposta in ambito smartwatch, con un prodotto di fascia top, progettato per chi pretende il massimo e non vuole compromessi in termini di finiture e funzioni, ed uno meno costoso (sebbene non esattamente a buon mercato).

Apple Watch Series 6 e Watch SE arrivano da Vodafone

Tra i canali di distribuzione dei nuovi Apple Watch Series 6 e Watch SE sul mercato italiano figura Vodafone, che ha appena comunicato che i due nuovi wearable sono disponibili all’acquisto attraverso i propri canali di vendita, anche con comode formule di rateizzazione di 30 mesi.

Da questo punto di vista, Vodafone non manca di sottolineare il proprio ruolo di unico operatore in Italia ad attivare la SIM virtuale per la versione Cellular, grazie al servizio Vodafone OneNumber. Grazie a quest’ultimo, il wearable guadagna una maggiore indipendenza dallo smartphone: l’utente può chiamare e navigare senza problemi e senza avere l’iPhone con sé.

Con questo servizio, che costa 3 euro (invece di 5 euro) ed è offerto in prova gratuita da Vodafone per i primi tre mesi, Apple Watch e iPhone condividono sia il numero che l’offerta attiva.

Dal momento che si tratta di dispositivi utilizzati quotidianamente anche in ambito sportivo, potrebbe risultare interessante la previsione dell’assicurazione Kasko, attivabile al costo di 59,90 euro.

Prezzi e versioni disponibili

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular è disponibile nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), nei colori argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero. In caso di acquisto in un’unica soluzione, il prezzo è di 549,99 euro per il 40mm e 579,99 euro per il 44mm. In caso di rateizzazione Vodafone prevede: anticipo di 39,99 euro (non previsto per i già clienti) e 30 rate da 16,99 euro (cassa 40mm) e 17,99 euro (cassa 44mm).

Apple Watch SE GPS + Cellular è disponibile nelle due dimensioni (40mm e 44 mm), nei colori argento o grigio siderale, con cinturino sport bianco o nero. In caso di acquisto in un’unica soluzione, il prezzo è di 369,99 euro per il 40mm e 399,99 euro per il 44mm. In caso di rateizzazione Vodafone prevede: anticipo di 9,99 euro (non previsto per i già clienti) e 30 rate da 11,99 euro (cassa 40mm) e 12,99 euro (cassa 44mm).