MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – lancia oggi, 2 ottobre, una nuova iniziativa promozionale valida sia sul proprio store online che nei punti vendita fisici presenti in tutta Italia: il Sottocosto sarà attivo fino all’11 ottobre 2020 e comprende tantissime offerte interessanti su prodotti tech appartenenti alle categorie più disparate: dagli smartphone, alla mobilità elettrica, passando per computer e smart TV, ce n’è davvero per tutti.

Prima di entrare nel merito delle offerte comprese nel volantino Sottocosto di MediaWorld, è bene premettere che il rivenditore prevede altresì la possibilità del finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro.

Offerte Sottocosto di MediaWorld (2 – 11 ottobre 2020)

Ecco una selezione delle migliori offerte disponibili. Le abbiamo già suddivise per categoria merceologica per facilitarvi la ricerca dei prodotti di vostro interesse.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Computer e tablet in offerta da MediaWorld

Gaming in offerta da MediaWorld

Smart TV in offerta da MediaWorld

Monopattini elettrici in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte del Sottocosto di MediaWorld sono disponibili al link sottostante:

Offerte Sottocosto di MediaWorld (2 – 11 ottobre 2020)

Se invece preferite sfogliare il volantino completo, lo trovate nella galleria seguente.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!