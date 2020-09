Xiaomi torna ad aggredire il settore dei dispositivi IoT con l’arrivo di Xiaomi Mi Smart Speaker, una soluzione economica e piuttosto accattivante per ascoltare musica in streaming.

Design e specifiche Xiaomi Mi Smart Speaker

Con un design che ricorda molto gli speaker serie Play:1 di Sonos, Xiaomi Mi Smart Speaker è un dispositivo che sorprende per la qualità costruttiva ed il prezzo estremamente ridotto. Lo speaker integra un driver frontale da 63,5 mm in grado di generare un muro di suono da 12 W, due microfoni per intercettare i comandi vocali a 360°, tasti touch nella porzione superiore, modulo Wi-Fi, Bluetooth e pieno supporto ad Assistente Google.

La scocca in metallo abbraccia una griglia audio che si estende lungo l’intera struttura e permette la diffusione audio a 360°, mentre una simpatica banda luminosa circolare offre un feedback visivo durante il suo utilizzo. Decisamente valida la possibilità di affiancare due Xiaomi Mi Smart Speaker in serie per formare un ponte stereo fra i due.

Scheda tecnica Xiaomi Mi Smart Speaker

Dimensioni: 131 x 104 x 151 mm;

peso: 853 grammi;

controllo touch;

due microfoni con supporto wake up;

speaker da 2,5″”;

potenza audio da 12 W;

modulo Wi-Fi 2.5/5 GHz;

modulo Bluetooth 4.2 con supporto A2DP.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Smart Speaker

Xiaomi Mi Smart Speaker ha un costo pari a 3999 rupie indiane, circa 46 euro al cambio, ma viene proposto ad un prezzo promozionale di 3499 rupie indiane, circa 40 euro al cambio, su mi.com, Flipkart ed i negozi fisici di Xiaomi. Gli utenti che acquisteranno lo speaker avranno in omaggio 1 anno gratis con l’app di streaming audio Gaana.