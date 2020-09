Oggi The Pokémon Company ha annunciato che l’atteso collegamento tra Pokémon Go e Pokémon HOME avverrà entro la fine dell’anno, mentre la seconda espansione di Pokémon Spada e Scudo arriverà su Nintendo Switch il 22 ottobre e porterà i giocatori in una nuova area innevata della regione di Galar.

Pokémon GO e Pokémon HOME saranno presto collegati

I dettagli su come Pokémon GO e Pokémon HOME si connetteranno non sono ancora molti, ma sappiamo che i trasferimenti sono unidirezionali, quindi i giocatori possono trasferire Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME e persino a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma non a Pokémon GO, inoltre, nemmeno il Pokémon trasferito da Pokémon GO può essere ritrasferito.

Tuttavia, i giocatori che trasferiscono Pokémon da Pokémon GO a Pokémon HOME saranno ricompensati con un Mystery Box in Pokémon GO, che offre loro la possibilità di catturare il Pokémon leggendario Meltan, inoltre riceveranno anche un regalo misterioso con un Gigantamax Melmetal.

La seconda espansione di Pokémon Spada e Scudo arriva il 22 ottobre

Come riportato da Engadget, la presentazione sul canale YouTube di The Pokémon Company ha annunciato che la seconda espansione per Pokémon Spada e Scudo, “The Crown Tundra” (TCT), arriverà su Nintendo Switch il 22 ottobre con un nuovo “Galarian Star Tournament”.

La caratteristica di spicco dell’aggiornamento riguarda la possibilità di catturare tutti i Pokémon leggendari dai precedenti giochi principali in Dynamax Adventure Raids, oltre ai quattro nuovi leggendari in arrivo con l’espansione, inoltre The Pokémon Company invierà anche “una pletora di Pikachu” e regali misteriosi ai giocatori con l’expansion pass.

Infine, l’uscita dell’espansione “The Crown Tundra” è accompagnata da un video musicale a tema Pokémon che potete vedere qui sotto.

Potrebbe interessarti: Da ottobre Pokémon Go non funzionerà più su alcuni device Android e iOS