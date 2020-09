Giornata importante per Roku, una delle aziende attive nel campo dei prodotti per lo streaming, che quest’oggi svela una nuova versione del set top box Roku Ultra, la soundbar Roku Streambar e alcune novità in arrivo con l’aggiornamento di Roku OS 9.4.

Design e specifiche Roku Ultra

La versione 2020 di Roku Ultra è realizzato per mettersi in pari con la qualità dei contenuti video ormai disponibili in rete e su altri sistemi competitor. Roku Ultra supporta per la prima volta il Dolby Vision HDR e anche il codec AV1 che sta iniziando ad essere molto popolare sulle più importanti piattaforme di streaming.

Cresce e migliora del 50% il range di azione di Roku Ultra per quanto riguarda la stabilità della connessione con il router di casa, mentre l’arrivo del modulo Bluetooth indica che gli utenti possono finalmente utilizzare i propri smartphone per effettuare lo streaming audio.

Commercializzato con un cavo HDMI per collegarsi al TV di casa, il telecomando è munito del tasto di accensione, i tasti per il volume, il jack audio per le cuffie e tanto altro.

Prezzo e disponibilità Roku Ultra

Roku Ultra viene proposto al prezzo di 99,99 dollari, circa 85 euro al cambio, con la disponibilità prevista per ottobre.

Design e specifiche Roku Streambar

Oltre al nuovo set top box, Roku ha presentato anche la soundbar Roku Streambar. Si tratta di una soluzione compatta che racchiude al suo interno il meglio della tecnologia Roku per quanto riguarda la diffusione audio. Il suo design ricorda molto quello della soundbar Roku Smart Soundbar, ed effettivamente può essere intesa come una versione ridotta e più economica.

In termini audio Roku Streambar integra 4 driver, due speaker frontali e due speaker laterali, tutti con supporto Dolby Atmos. Oltre a poter essere facilmente aggiunta in cascata ad altre soluzioni audio Roku, la soundbar si connette al TV di casa tramite un classico cavo HDMI oppure con il cavo ottico presente in confezione.

La presenza del supporto al Bluetooth rende Roku Streambar una soundbar in grado di diffondere audio proveniente anche da sorgenti differenti al TV, mentre Spotify Connect, Alexa e Assistente Google completano l’offerta per quanto riguarda i servizi di terze parti.

Prezzo e disponibilità Roku Streambar

La soundbar Roku Streambar è disponibile fin da subito in pre-ordine sul sito ufficiale al prezzo di 129,99 dollari, circa 111 euro al cambio. La disponibilità effettiva è fissata invece per il mese di ottobre.

Novità Roku OS 9.4

Nelle prossime settimane gli utenti muniti di prodotti Roku potranno scaricare l’aggiornamento Roku OS 9.4 che, per la prima volta, apre le porte ad AirPlay 2 e HomeKit di Apple. In questo modo gli utenti del colosso di Cupertino potranno finalmente far partire lo stream di contenuti verso i dispositivi Roku, mentre HomeKit garantisce pieno controllo sfruttando Siri su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e anche HomePod.

L’aggiornamento mostrerà la nuova tile “Live TV” nella home del set top box e verranno aggiunti anche nuovi temi con suoni unici. L’aggiornamento Roku OS 9.4 verrà rilasciato questo mese e sarà disponibile su tutti i device supportati, a partire dai nuovi prodotti appena presentati.

Infine, è atteso l’arrivo di un’applicazione gratuita ad hoc per iOS e Android, di cui però non abbiamo informazioni a riguardo.