Da Trony è arrivata l’ora dei Grandi affari: questo è il nome della nuova promozione online che, in vista della fine di settembre, offre sconti fino al 40% un’ampia selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non possono mancare smart TV, smartphone, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le offerte online “Grandi affari” di Trony

La promozione di Trony, valida solo online fino al 6 ottobre 2020, propone delle buone offerte su un gran numero di prodotti hi-tech: TV, elettrodomestici, fotocamere e smartphone, per cui è inclusa negli articoli evidenziati la consegna standard gratuita presso il proprio domicilio. La categoria più ricca di promozioni è quella degli elettrodomestici, a cui si aggiungono anche – e ne sono molti – sconti interessanti su smartphone Android.

Offerte smartphone Android

OPPO A52 a 169 euro

a 169 euro Redmi Note 9 a 195 euro

a 195 euro Samsung Galaxy A31 a 229 euro

a 229 euro Samsung Galaxy A51 a 269 euro

a 269 euro Huawei P30 Lite New Edition a 269 euro

Offerte smart TV, notebook e fotocamere

LG TV 49″ 49UN74006LB.API a 395 euro

a 395 euro Sony TV 55″ KD55XH8096BAEP a 740 euro

a 740 euro MSI Notebook 15M A9SD-669IT a 1.399 euro

a 1.399 euro Samsung TV 50″ QE50Q60TAUXZT a 595 euro

a 595 euro Sony Fotocamera DSCHX350B.CE3 a 275 euro

I prodotti di tecnologia in promozione fino al 6 ottobre non sono pochi, per cui il nostro consiglio è di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni piccoli elettrodomestici per la cura della casa. Allora siete interessati? Se sì, qual è il prodotto su cui avete già messo gli occhi?