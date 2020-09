Da Unieuro arriva Passione Casa: è questo il nome del nuovo volantino della famosa catena di negozi che proporrà – almeno è questa la promessa – tantissimi prodotti d’elettronica con sconti fino al 50%: smart TV, notebook, fotocamere, lavatrici, console e tanto altro ancora.

Migliori offerte del volantino Unieuro

Il volantino di Unieuro, valido dal 25 settembre all’8 ottobre, include una bella selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti tra il 10% e il 30% sul prezzo di listino e la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono tuttavia – come già anticipato – gli unici prodotti interessanti in promo, per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su alcune smart TV, fotocamere, notebook e tablet.

Smartphone

OPPO A72 a 229,90 euro

a 229,90 euro LG Velvet a 549,90 euro

a 549,90 euro Apple iPhone 11 Pro a 999 euro

a 999 euro Redmi Note 9 Pro a 269,90 euro

a 269,90 euro Samsung Galaxy S20 a 599 euro

a 599 euro Huawei P40 Lite 5G a 329,90 euro

a 329,90 euro Xiaomi Mi Note 10 Lite a 299,90 euro

a 299,90 euro Motorola Moto G8 Power a 189,90 euro

Notebook e tablet

Huawei MediaPad T5 10 a 199,99 euro

a 199,99 euro Lenovo Tablet M10 Plus a 219,99 euro

a 219,99 euro Huawei Notebook Matebook D14 a 699 euro

a 699 euro Lenovo Notebook IdeaPad 3 81W1008GIX a 649 euro

Smart TV e smartwatch

Sony Smart TV LED 49″ KD49XH8196 a 599 euro

a 599 euro SABA Android TV LED 32″ SA32S67A9 a 169 euro

a 169 euro Samsung Smart TV QLED 55″ QE55Q70T a 899 euro

a 899 euro Samsung Galaxy Watch (42 mm) R810 a 199,90 euro

Il clou della promozione di Unieuro è data dalla possibilità di ricevere gratuitamente un’asciugatrice a marchio LG oppure Hotpoint Ariston a chiunque acquisti uno tra i grandi elettrodomestici selezionati (NdR, si tratta, per lo più, di lavatrici). Ad ogni modo, date un’occhiata al volantino.